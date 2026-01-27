為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中萬和宮近50萬人安太歲 信眾為寵物貓、愛車點燈

    2026/01/27 05:55 記者黃旭磊／台中報導
    再過3週就是馬年新春，民眾趕往萬和宮點燈祈福。（宮方提供）

    再過3週就是馬年新春，民眾趕往萬和宮點燈祈福。（宮方提供）

    再過3週就是丙午馬年新春，台中市萬和宮媽祖鎮殿超過340周年，啟動植福斗、敬點光明燈及文昌燈以及安奉太歲作業，宮方統計，每年安奉太歲及點燈約50萬人次，民眾為「灰白白」、「灰妮 」、「灰妹眉」安燈，經查原來是家中寵物，董事長蕭清杰說，多年來秉持媽祖慈悲精神均未漲價。

    萬和宮位於南屯這幾天安燈人潮川流不息，12台電腦全部上線，工作人員中午停休，分批午餐後繼續服務，有民眾幫狗貓或鳥兒寵物安燈，還有人為新車取名點燈，萬和宮董事張俊鎮說，幫愛車安太歲，建議車主提供車子「車名」、「住址」，將出廠年份當成生肖。

    萬和宮董事長蕭清杰說，秉持媽祖慈悲、大愛及眾生平等精神，以「取之信眾用於信眾」運用財源原則，多年來點燈及安太歲費用均未調漲，維持每人百元，而每年受理植福斗、敬點光明燈、文昌燈及安奉太歲約50萬人次，且年年成長。

    信眾為家人安太歲，也把寵物當成親蜜家人，台中市大業藝能館藝術總監黃譓丞，在台中特教學校執教美術，把3隻母女貓咪取名「白子、灰妹眉、灰妮」，每年都替寵物及車子安太歲。黃譓丞說，母女貓咪可愛又善解人意，把牠們當成家人，馬年要一起安太歲祈求平安健康。

    萬和宮每年有超過50萬人點燈、安太歲。（記者黃旭磊攝）

    萬和宮每年有超過50萬人點燈、安太歲。（記者黃旭磊攝）

