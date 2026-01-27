高雄大東藝術中心 首度引進3大皮影戲團展演

大東文化藝術中心知名造型燈，將配合鳳山光之季燈會提前點亮。（記者陳文嬋攝）

農曆春節將至，高雄市大東文化藝術中心串聯「鳳山光之季」燈會，今年擴大推出15場音樂與戲劇表演，更首次引進高市三大皮影戲團將於大東濕地公園展演，讓民眾坐草地欣賞國寶級皮影戲；藝術中心知名造型燈也將提前點亮與燈會相輝映，增添年節熱鬧氣氛。

文化局攜手鳳山區公所「鳳山光之季」2月7日登場，大東文化藝術中心推出15場音樂與戲劇表演藝術活動，包括4場大廳音樂會、8場戶外廣場演出，以及3場皮影戲。

其中大廳音樂會以室內樂團演出為主，包括彈指之間、慕恩、韋瓦迪、方圓之間室內樂團；戶外廣場節目多元，如雙薩迴響流行樂團、星星王子打擊樂團、高雄愛樂銅管樂團等。

此外，大年初一至初四加場，推出跑跑機器人x長笛玩家、圈圈音樂藝術坊、六藝樂集及經典大提琴室內樂團等表演團隊參與展演。

今年更首次邀請國寶級的觀音山東華皮影劇團、高雄皮影戲劇團及永興樂皮影劇團，將於大東濕地公園演出，民眾可坐草地欣賞皮影戲，享受年節豐富的藝術饗宴。

大東文化藝術中心知名造型燈也將配合燈會自2月7日起提早於下午17時點亮，直到元宵節深夜22時；其餘園區高燈、鳳山溪旁豆莢燈也將同步點亮，延長至隔日清晨5時，民眾漫步迎接新的一年。

經典大提琴室內樂團也將帶來演出。（記者陳文嬋攝）

