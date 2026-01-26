遇阻礙！基隆八堵路破管搶修原訂不停水 改採明晚停水12小時施工

台灣自來水公司第一區管理處今天（26日）晚間宣布，八堵路92號破管漏水搶修，將自27日晚上9點後停水施工，將設置臨時供水站（見圖）供民眾提水。（水公司第一區管理處提供）

有鑑於基隆市麥金路日前發生水管破管搶修停水近50小時，引發民怨。台灣自來水公司第一區管理處要搶修八堵路自來水管漏水，基隆市政府要求先行探挖、掌握風險。基隆市工務處原先表示，經評估可採不斷水方式修復，今天（26日）上午進場施工，27日中午前完成；不料，發生非預期的阻礙，迫使水公司要改採停水施工，預計明天晚上9點停水施工。

台灣自來水公司晚間透過新聞稿表示，為確保搶修作業安全及一次性完成修復，此次停水範圍將以調度其他水源跨區支援及調整供水區，並以夜間施工方式降低民眾用水不便；預定停水施工時間為明天（27日）晚上9點到後天（28日）早上9點，共12小時，影響範圍包括南榮路高地及龍安街198巷、332巷等約5000餘戶，市區平地區域不受影響。

請繼續往下閱讀...

水公司呼籲，請上述停水區域用戶提早儲水備用、慎防火警及關閉抽水機電源以免損壞；台水公司會盡速修復停水管段，儘早恢復道路通行。水公司將於下列3地設置取水桶，分別是基隆市南榮路319巷口、南榮路161巷口、龍安街140巷口-崇文里里民活動中心。

台灣自來水公司第一區管理處今天（26日）晚間宣布，八堵路92號破管漏水進行搶修，將自27日晚上9點後停水施工。（水公司第一區管理處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法