    台南｢大東東｣首辦小學生彩繪燈籠節 點亮東區夜市光之大道

    2026/01/26 23:16 記者王俊忠／台南報導
    台南東區大東東夜市邀請9所小學、1120位學生發揮創意彩繪燈籠，在夜市廣場築起燈籠牆，26日晚間點燈，吸引逛夜市的民眾、親子參觀。（記者王俊忠攝）

    台南東區大東東夜市邀請9所小學、1120位學生發揮創意彩繪燈籠，在夜市廣場築起燈籠牆，26日晚間點燈，吸引逛夜市的民眾、親子參觀。（記者王俊忠攝）

    台南夜市文化遠近馳名，每週市區夜市營業時間還有「大大武花大武花」的順口溜！東區「大東東」夜市首度舉辦「2026創意燈籠節」，在迎新春前夕，以光的孩子和夜的城市為主題，點亮台南夜市的招牌，東區9所國小1120位學生發揮對夜市的想像力創作彩繪燈籠，在大東東夜市築起燈籠牆展出，最佳人氣的前10名還可各獲得1000元夜市抵用券。

    這項創意彩繪燈籠活動，由大東東夜市主辦、曾順良之友會與市議員曾之婕服務處協辦，26日晚間在夜市舉行點燈儀式，夜市三大排燈籠牆掛滿以家鄉、幸福、新年、夜市為主題的1120個各式彩繪燈籠，都是出自於國小學童的創作。

    主辦單位表示，台南的夜市文化是許多民眾從小的記憶，這次畫燈籠活動首創以夜市與校園做結合，讓小學生發揮豐富的想像力，把夜市的熱鬧精彩躍然畫在燈籠上。

    今年元旦起，大東東夜市與曾之婕議員服務處邀請東區9所國小的學生，在空白的造型燈籠上畫出每個人對夜市不同的印象，學生們的創作，讓夜市變得更加溫馨與夢幻；大東東夜市特地築起三排燈籠牆、展出學生的彩繪燈籠作品，使得夜市現場搖身一變成了閃耀的光之大道。

    對於這些彩繪燈籠，主辦單位規劃由逛夜市的民眾掃描QR Code進行投票，最高人氣的前10名各可獲得1000元的夜市抵用券；參加彩繪的學生也得到50元夜市抵用券與摸彩券，獎項包括頭獎3名可獲得Apple iPad11、二獎5名各獲得Apple Homepod mini、三獎2名小米智慧氣炸鍋4.5L，四、五獎依序為KINYO多功能料理火鍋6名、KINYO韓式電烤盤6名、開心獎12吋娃娃（120名）等，獎品相當豐富。

    夜市說，1月26日晚上第一波摸彩後，2月16日與3月3日還有第二次與第三次的摸彩活動，參與彩繪燈籠的學生屆時別忘了出席參加摸彩，有機會中大獎。

