    首頁 > 生活

    中國批治安差+地震多籲春節別去日本 台灣鄉民爽翻！

    2026/01/27 06:40 即時新聞／綜合報導
    中國外交部提醒中國人春節別去日本。圖為赴日遊玩的中國遊客。（法新社）

    首次上稿 01-26 23:48
    更新時間 01-27 06:40

    日本首相高市早苗「台灣有事」的表態，讓中國跳腳祭出一系列報復措施，呼籲民眾避免前往日本旅行。26日中國外交部又發布提醒，宣稱日本社會近期治安堪憂，且部分地區連續發生地震，農曆春節將至，提醒中國公民沒事別去日本！消息傳出後，台灣網友卻爽翻，認為這下子「可以放心去日本了」，更有不少網友高喊「去日本的機票快訂起來」。

    根據中官媒《新華社》報導，中國外交部週一透過微信公眾號「領事直通車」發布消息，聲稱近期日本社會「治安不靖」，針對中國人的違法犯罪越來越多，加上部分地區連續發生地震造成人員受傷，中國公民在日本將面臨「嚴重安全威脅」。

    中國外交部喊話，農曆春節將近，提醒中國公民「近期避免前往日本」，已經在日本的中國公民要密切關注當地治安狀況，以及地震和次生災害（衍生災害）預警訊息，提高安全防範意識，加強自我保護。

    網紅「林氏璧」（前台大醫院感染科醫師孔祥琪）在粉專「日本自助旅遊中毒者」分享該消息，笑稱：「一樣的話去年11月就說過了，這次多了一個地震的理由。10月24日，一口氣到了接近機場退稅開始實施的11月1日。怕人民在日本免稅當免費買到破產，真的是用心良苦。是的，日本真的是很危險的國家呀。日本機票還不快訂起來！」

    網友也紛紛開酸「看來春節還是能安心去日本大玩特玩」、「台灣人春節可以放心去日本了」、「謝謝中國德政」、「中國人好好留在最愛的祖國黑皮」、「一對想潤出去的韭菜看到這應該會氣笑吧」、「這麼危險的國家我們來去就好」、「感恩中國、讚嘆中國」。

    中國外交部提醒中國人春節別去日本。（圖翻攝自「領事直通車」微信公眾號）

