果真首富區！竹市關埔7-11富首門市開出千萬大獎 買59元握便當發票中千萬

果真是首富區！新竹市關埔地區慈濟路首富區的7-11富首門市開出統一發票千萬大獎，幸運兒買59元握便當就中獎。（擷取自網路）

竹科人快兌獎！財政部公布最新2025年11-12月統一發票中獎號碼，其中1000萬特別獎號碼「97023797」你對了嗎？新竹市關埔地區慈濟路上的7-11富首門市開出1000萬元大獎，幸運兒是購買59元握便當的得主。而竹市關埔地區是全台最富有排行前幾名的地區，此次開出千萬元大獎，讓不少人驚呼果然首富區的7-11富首門市也沾光，富上加富，羨煞許多人。

千萬元幸運得主是你嗎？財政部昨天（25日）公布114年11、12月統一發票中獎獎項後，其中7-11共開出8張大獎，包括3張1000萬元、2張200萬元以及3張100萬的雲端發票專屬獎；其中1張1000萬元發票就在竹市關埔地區的富首門市開出，是購買59元握便當的幸運得主。且很可能幸運兒就是竹科工程師，不少網友稱這家門市名稱取得好，首富區的富首門市開出1000萬元大獎，果真實至名歸，由於該地區是竹科人活動與居住的主要範圍，過去關埔地區就是全台最富有排行榜前幾名的地區，如今再傳開出1000萬元統一發票特別獎，代表該地區除科技人很會賺錢，也有超強好運氣。

請繼續往下閱讀...

財政部賦稅署提醒，114年11月、12月期統一發票中獎領獎期間為今年2月6日至5月5日，請幸運得主把握兌獎期間兌獎。

果真是首富區！新竹市關埔地區慈濟路首富區的7-11富首門市開出千萬大獎，幸運兒是買59元握便當的得主。（統一超商提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法