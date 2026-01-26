卓榮泰接見鏟子超人！中原大學師生馳援花蓮洪災獲表揚

中原大學師生走入花蓮馬太鞍災區協助復原，展現全人教育的關懷行動。（中原大學提供）

中原大學學務長金亭佑（右）與心理系學生范姜敏睿（左），代表中原出席行政院長接見暨表揚儀式。（中原大學提供）

去年9月強颱重創花蓮光復鄉馬太鞍地區，災後復原工作艱鉅，各地志工自發進入災區，許多人自備鏟子、水桶與雨鞋清理淤泥與水溝，被稱為「鏟子超人」，展現民間動員能量與公民韌性。行政院長卓榮泰今（26）日接見花蓮光復鄉救災志工的大學師生代表，肯定全國29所大學去年9月災後投入復原行動，支持青年參與公共事務並實踐大學社會責任。

桃園市中原大學在災後發起「馬太鞍重建家園志工服務」，與馬太鞍長老教會合作掌握第一線需求，於10月4日至6日中秋連假期間號召3梯次、合計約120人次前往光復鄉大馬村與周邊部落協助災後環境復原；中原大學今由學務長金亭佑與心理系學生范姜敏睿代表出席，接受院長頒贈感謝狀，表揚中原師生參與馬太鞍地區災後復原的投入與付出。

金亭佑表示，該志工招募每梯次35個名額，於開放報名4小時即額滿，顯示師生高度投入意願。此次行動亦獲民間企業支持，鴻興遊覽公司經理主動全額贊助3天共3部遊覽車費用，協助接駁中原師生往返災區，展現社會互助力量。

此外，為維護志工與居民安全，中原大學緊急醫療救護社6位幹部隨行支援，行前備妥傷口處置耗材、消毒用品、包紮止血器材與個人防護裝備等物資，服務期間機動巡視補給並協助處理擦傷割傷。原住民族學生資源中心也帶領原民學生投入光復地區復原工作，分組深入部落協助清理環境，並到受災同學家庭關心慰問。

學生代表范姜敏睿也分享，身為緊急醫療救護社幹部，此次與師長、同儕前往災區，協助清理家園、搬運物資並留意現場人員身體狀況；在災區，深刻體會到，災後復原不只是環境的修復，更需要陪伴與理解。尤其教育部清寒優秀學生勵學獎學金讓她得以安心就學，並成為她參與服務、回饋社會的重要力量，未來將持續把所學投入社會所需之處，讓善的循環持續擴大。

