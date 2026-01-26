解決天文暴潮、遇雨易淹 屏東新園鹽埔漁港周邊2抽水站上線

新園鄉C幹線抽水站今天啟用。（記者陳彥廷攝）

屏東縣新園鄉鹽埔漁港特定區共和及鹽埔兩村位處東港溪出海口周邊，地勢低窪且受潮汐頂托影響排水條件先天不佳，逢農曆大潮即造成海水倒灌而積淹水，若遇颱風豪雨因內水難外排，水患更是嚴重影響居民生活，為改善水情，屏東縣政府積極向內政部爭取B幹線約需1.3億元、C幹線約需3.3億，兩項工程共約4.7億元經費辦理「屏東縣新園鄉鹽埔漁港B、C幹線雨水下水道抽水站新建工程」，今天正式揭牌啟用，催生者、前行政院長蘇貞昌也特別到場，感謝周春米及內政部長劉世芳讓這個抽水站如期如質完工。

兩幹線皆處鹽埔漁港週邊，興建工程源於前行政院長蘇貞昌任內至屏東視察時經縣府團隊提出防洪升級計畫，其中蘇貞昌有感淹水之苦應儘速完工，因此大筆一揮採中央全額補助，讓工程加速完工。

周春米指出，B幹線的3台抽水機單機抽水量達1cms（每秒立方公尺）去年颱風季時就已實際發揮功效減少積淹水威脅，再併同C幹線新設的3台抽水機共6.9cms，總抽水量近10公噸，是過去的10倍，大幅強化整體防洪量能後更能保護鹽埔漁港特定區與共和及鹽埔兩村約246公頃的淹水面積，全面保障鄉親生命財產安全，感謝護國院長蘇貞昌任行政院長時長期關心鹽埔漁港淹水問題，也非常感謝內政部及國土署的全力推動，她並再爭取週遭的2條道路闢建工程。

蘇貞昌則是抱著感恩的心情專程回屏東出席，他回憶起45年前首次參選時曾說「好酒沉甕底，不該站尾包衰」，初次參選省議員的民情反映，在他擔任院長有能力後，就決定要一次到位解決，「恨不得包下來全作」，因此再任行政院長時特地前往視察，感謝內政部、國土署工程團隊與縣長周春米密切配合及議會與地方鄉親全力支持讓工程順利完成，見證啟用的他是與有榮焉。

劉世芳則指出，過去大晴天在地鄉親仍常因潮汐影響而出現積水情形，對居民生活造成不便，因此徹底改善水患問題刻不容緩，B、C幹線工程歷時約兩年半，感謝鄉親在施工期間的體諒與配合，也感謝蘇前院長當初率領團隊的大力支持，讓工程得以順利完成。

縣府水利處表示，兩站除皆設有自動閘門外，亦設置迴轉式撈污機，在去年的農曆大潮時，兩幹線因為皆有防潮閘門已未再於陸地發現海水倒灌情形，工程後形成聯合防洪網絡，有效改善長年淹水問題。

新園鄉C幹線抽水站。（記者陳彥廷攝）

新園鄉C幹線抽水站今天啟用，縣長周春米與前院長蘇貞昌一同出席啟用典禮。（記者陳彥廷攝）

周春米和蘇貞昌。（記者陳彥廷攝）

新園鄉C幹線抽水站今天啟用，地方仕紳都到場。（記者陳彥廷攝）

內政部長劉世芳、屏東縣長周春米及抽水站催生者蘇貞昌出席啟用典禮。（記者陳彥廷攝）

