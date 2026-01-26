為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    媽祖頭冠上稀客！黃嘴角鴞停留2天2夜 今晚順利飛返山林

    2026/01/26 22:06 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣南庄鄉獅頭山勸化堂的媽祖殿，24日飛來1隻保育類猛禽黃嘴角鴞並停棲在媽祖頭冠上，一待就是2天2夜，廟方擔心牠的安全，管制入殿參香，避免受驚擾，並聽取縣府農業處建議，關閉媽祖殿電燈，該隻黃嘴角鴞於今（26）日晚間7點飛離，順利回歸自然山林。

    24日下午2點許，獅頭山勸化堂香燈師（廟公）上香奉茶巡視媽祖殿時，經信眾通報發現1隻貓頭鷹棲息在媽祖神尊的頭冠上，神情從容，因神龕正面有玻璃，貓頭鷹得從側邊飛入，並不容易，大家嘖嘖稱奇。

    此消息經披露，連日來，不少信眾前往一探，也有野鳥學會成員前往，經辨識為二級保育類野生動物黃嘴角鴞。廟方為避免人群驚擾，造成其危害，暫時管制媽祖殿參香。

    但該隻黃嘴角鴞一待就是2天2夜，沒有進食，廟方擔心牠的健康狀況，聽取縣府農業處林務自然保育科的建議，今天關閉媽祖殿電燈，助黃嘴角鴞能夠飛出。

    勸化堂董事長黃錦源表示，今日下午黃嘴角鴞一度離開媽祖頭冠，飛下來停在神像前，但不久又重新飛回頭冠上，後於晚間7點，順利飛出。

    黃錦源認為，寺廟是清淨地，該隻貓頭鷹能飛進來，一定有其特殊因緣，也算是「有靈性、識得清淨處」的眾生，他也稟告媽祖娘娘，為其引導三皈依，「願此貓頭鷹眾生得聖母護佑，離驚怖、離迷障，往後隨緣得度，不失正道」。

