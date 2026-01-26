週二轉濕冷！北東有短暫雨 中部以北低溫15度

週二水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨。（資料照）

週二水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨；溫度方面，北部及東北部氣溫將下降，且愈晚愈涼冷，中部以北及東北部低溫約15至16度，南部及花東17至18度。

中央氣象署預報，週二東北季風增強，伴隨華南雲雨區東移，水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨，尤其應留意明晚至後天（28日）清晨大台北山區、基隆北海岸、東北部地區將有局部較大雨勢發生的機率

溫度方面，中部以北及東北部低溫約15至16度，南部及花東17至18度，高溫方面，北部及東半部19至23度，中南部25至27度；若低溫與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率，高山夜間及清晨氣溫偏低路面易結冰，山區行車應注意路況安全，山坡地農作物請慎防霜害。

離島天氣，澎湖多雲短暫雨，18至21度，金門陰時多雲，13至18度，馬祖陰短暫雨，11至15度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週四週五（29日-30日）帶來冷空氣的大陸高壓出海減弱，底層風向轉為偏東到東南風，中層則是受到短波槽後高壓脊通過影響，水氣較少、空氣較偏乾，預期除了迎風面的花東地區仍有局部短暫陣雨機會外，其他地方大致都是多雲或有陽光較為穩定的天氣。

紫外線指數方面，週二台北市、新北市、基隆市、連江縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週二東北季風增強，環境風場為東北風，晚起東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積；清晨中南部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

溫度方面，北部及東北部氣溫將下降，且愈晚愈涼冷，中部以北及東北部低溫約15至16度，南部及花東17至18度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週二台北市、新北市、基隆市、連江縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週二花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

