蹲窗邊拍霍諾德爬101挨轟「丟台灣臉」 女學生發文道歉全網送暖！

蹲在窗邊拍霍諾德的女孩發聲回應批評的網友。（圖翻攝自Threads）

美國極限自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日僅花91分鐘，成功徒手攀登508公尺高的台北101，掀國際熱議。當天有大批台灣民眾聚集在101周邊見證這項驚世挑戰，不過有人注意到大樓內部有人蹲在窗邊近距離拍攝霍諾德攀爬過程，引發部分網友公審批評，當事人今天（26日）凌晨在社群發文回應並道歉，釣出大批鄉民送暖。

霍諾德挑戰徒手攀爬101期間，有人拍到大樓內部有女子蹲在窗邊拍霍諾德，相關畫面在網上被轉發，部分網友痛批不禮貌、恐讓霍諾德分心發生意外、丟台灣人的臉。看到這些罵聲，當事女學生在Threads上發聲：「我是照片中的女生，早上跟著爸爸去公司，並且也確定主辦單位並沒有禁止在室內拍攝，想說去碰碰運氣會不會看到，於是爬上窗台蹲在那個小小的位子，完全沒有想過會被拍到，拍攝時我並沒有使用閃光燈或敲打玻璃、尖叫，而是靜靜觀賞。」

「但我還是想說，如果造成大家有觀感不佳或任何問題，我想代替在各個樓層觀看的員工、觀眾說抱歉，因為也不是只有我這樣做，而我也希望如果我們有做錯，也不要再去攻擊其他在裡面看的人。然後有人說蹲在那裡很醜，我很抱歉，我真的不知道會被拍到，那裡又很擠所以只能這樣，最後謝謝大家，然後也希望沒有影響到Alex Honnold，我會好好檢討。」

該貼文發出到現在已有400多萬人次觀看、超過12萬人按讚。大批鄉民紛紛送暖，還有人分享當天拍到霍諾德與這位女孩揮手打招呼的溫馨互動，「Alex自己也說之前都獨攀比較孤單，這次是很特別的感受，那些人不要擅自幫他被冒犯了欸」、「沒事的，Alex說101大多都是重複式的架構，爬起來容易覺得倦怠跟疲憊。他每爬一層都能看到不一樣的人跟他打招呼跟加油打氣，想必對他而言也是一種新鮮特別的體驗」、「不用理會那些鍵盤風紀股長」、「一堆人搞不清楚狀況就開罵，代替台灣人覺得丟臉，鍵盤出張嘴就要公審人，真的很無奈」

