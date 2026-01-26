為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    賞鳥經濟學2-1》墾丁龍鑾潭冬候鳥嘉年華 鳥會：護棲地吸全球追鳥人

    2026/01/26 20:37 記者蔡宗憲／屏東專題報導
    白額雁是龍鑾潭的明星候鳥。（劉川提供）

    白額雁是龍鑾潭的明星候鳥。（劉川提供）

    當北方冷氣團南下，國境之南的龍鑾潭卻是熱鬧滾滾。從秋季頗負盛名的赤腹鷹、灰面鵟鷹後，這個冬季，候鳥大軍壓境，灰鶴、東方白鸛、白額雁接力登場，珍稀冬候鳥齊聚，鳥友直呼「這冬天，半島像國際候鳥嘉年華會！」福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷分析，氣候變遷推波助瀾，這些過境鳥轉留台灣。其中最矚目的東方白鸛，近年頻頻在龍鑾潭被目擊。黃蜀婷呼籲，「國旅低迷，除了推廣海灘，經營候鳥溫馨保育故事！護好生態環境，更能吸引特定喜歡賞、拍鳥生態族群，振興地方經濟。」

    這波冬候鳥熱，其中最引人注目的，莫過於全球僅存約2000隻、IUCN（國際自然保護聯盟）瀕危的東方白鸛。黃蜀婷分享這個暖心的「跨國傳奇」，她說，有不少東方白鸛自近年頻頻造訪「愛上台灣生態」，在濁水溪落地生根，島內遷徙多次在龍鑾潭目擊出現。此外，愛在農田覓食的白額雁也現身墾丁，得益於地方近年推動有機耕作，雁鴨誤食農藥死亡的比例已降低，展現出人鳥共生的可能性。

    「國旅低迷的現在，我們不該只有山海，更要賣『候鳥生態保育故事』！」黃蜀婷認為，從國際知名的秋季赤腹鷹、灰面鵟鷹猛禽季節開始，這些遠道而來的訪客就是恆春半島最珍貴的生態資產。她建議政府應以此為契機，串聯賞鳥中心與數位導覽，推動高品質的「秋冬鳥生態旅遊」，吸引歐美及死忠的高端賞鳥回流客，讓保護棲地與振興觀光達成雙贏。

    福爾摩沙野鳥保育協會也建議，日本九州冬季「萬鶴度冬」吸引全球鳥友爭睹，地方政府也投入超過八千萬日幣（約新台幣1637萬元）復育生態環境，是成功的「賞鳥經濟學」；在台灣，除了墾管處的猛禽及雁鴨季活動，地方政府也能從賞鳥經濟學角度規劃「候鳥季」，預估將吸引上萬觀光人潮。對於鳥友來說，拍下罕見冬候鳥在水面翩然起舞，所有的辛勞都化作感動。呼籲守護好這片唯一的避風港，才能讓這些「冬季嬌客」年年準時飛回恆春半島。

    相關新聞請見︰

    賞鳥經濟學2-2》候鳥降臨捎來警訊 「潭主」劉川：清淤刻不容緩

    墾管處的猛禽及雁鴨季活動吸引人潮。（記者蔡宗憲攝）

    墾管處的猛禽及雁鴨季活動吸引人潮。（記者蔡宗憲攝）

    墾管處的猛禽及雁鴨季活動吸引人潮。（記者蔡宗憲攝）

    墾管處的猛禽及雁鴨季活動吸引人潮。（記者蔡宗憲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播