賞鳥經濟學2-1》墾丁龍鑾潭冬候鳥嘉年華 鳥會：護棲地吸全球追鳥人

白額雁是龍鑾潭的明星候鳥。（劉川提供）

當北方冷氣團南下，國境之南的龍鑾潭卻是熱鬧滾滾。從秋季頗負盛名的赤腹鷹、灰面鵟鷹後，這個冬季，候鳥大軍壓境，灰鶴、東方白鸛、白額雁接力登場，珍稀冬候鳥齊聚，鳥友直呼「這冬天，半島像國際候鳥嘉年華會！」福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷分析，氣候變遷推波助瀾，這些過境鳥轉留台灣。其中最矚目的東方白鸛，近年頻頻在龍鑾潭被目擊。黃蜀婷呼籲，「國旅低迷，除了推廣海灘，經營候鳥溫馨保育故事！護好生態環境，更能吸引特定喜歡賞、拍鳥生態族群，振興地方經濟。」

這波冬候鳥熱，其中最引人注目的，莫過於全球僅存約2000隻、IUCN（國際自然保護聯盟）瀕危的東方白鸛。黃蜀婷分享這個暖心的「跨國傳奇」，她說，有不少東方白鸛自近年頻頻造訪「愛上台灣生態」，在濁水溪落地生根，島內遷徙多次在龍鑾潭目擊出現。此外，愛在農田覓食的白額雁也現身墾丁，得益於地方近年推動有機耕作，雁鴨誤食農藥死亡的比例已降低，展現出人鳥共生的可能性。

請繼續往下閱讀...

「國旅低迷的現在，我們不該只有山海，更要賣『候鳥生態保育故事』！」黃蜀婷認為，從國際知名的秋季赤腹鷹、灰面鵟鷹猛禽季節開始，這些遠道而來的訪客就是恆春半島最珍貴的生態資產。她建議政府應以此為契機，串聯賞鳥中心與數位導覽，推動高品質的「秋冬鳥生態旅遊」，吸引歐美及死忠的高端賞鳥回流客，讓保護棲地與振興觀光達成雙贏。

福爾摩沙野鳥保育協會也建議，日本九州冬季「萬鶴度冬」吸引全球鳥友爭睹，地方政府也投入超過八千萬日幣（約新台幣1637萬元）復育生態環境，是成功的「賞鳥經濟學」；在台灣，除了墾管處的猛禽及雁鴨季活動，地方政府也能從賞鳥經濟學角度規劃「候鳥季」，預估將吸引上萬觀光人潮。對於鳥友來說，拍下罕見冬候鳥在水面翩然起舞，所有的辛勞都化作感動。呼籲守護好這片唯一的避風港，才能讓這些「冬季嬌客」年年準時飛回恆春半島。

相關新聞請見︰

賞鳥經濟學2-2》候鳥降臨捎來警訊 「潭主」劉川：清淤刻不容緩

墾管處的猛禽及雁鴨季活動吸引人潮。（記者蔡宗憲攝）

墾管處的猛禽及雁鴨季活動吸引人潮。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法