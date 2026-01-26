霍諾德赤手登頂101 天氣風險：看見藍天相當感動

霍諾德昨挑戰赤手獨攀台北101，象山觀景平台聚集攝影愛好者與民眾關注。（記者陳逸寬攝）

美國攀岩好手霍諾德完成赤手登頂台北101壯舉。協助預報天氣的天氣風險公司透露，最初製片團隊聯繫時，並未言明是為這項挑戰，預訂日因天氣延期，最後能看見藍天真的相當感動。

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）昨天在串流平台Netflix全球直播下徒手攻頂台北101，全程耗時約1.5小時，吸引CNN、紐約時報、英國衛報等外媒報導，讓世界看見台灣。

請繼續往下閱讀...

天氣風險公司當天即在臉書透露，這場挑戰背後經過嚴密科學評估與精準計算，將風險降到最低。事實上，總部位於英國的製片公司早在1個月前就聯絡他們，密切關注攀登的預定日期與備援日期的天氣。

「一開始，真的只當作一般案子在處理」，天氣風險公司總經理賴忠瑋接受中央社記者訪問時透露，最初只是收到製片公司的英文信，希望協助預測1月下旬台北101的天氣，並未說明是赤手攀爬挑戰；直到雙方進入近2週的密集會議期，才驚覺正參與一項壯舉。

賴忠瑋指出，冬季台灣的天氣變化大，原訂24日的攀爬日也的確因為天公不作美而延期；事實上，在主辦方設定的這段期間中，最初預測就是以24、25日天氣相對最穩定，但24日正值天氣轉換期，不確定性較高。

賴忠瑋進一步說明，其實在23日深夜至24日清晨，仍持續提供數據供主辦單位決策，也有說明受到低壓影響而有天氣不穩的情況，最終決定延期時「真的鬆了一口氣」；他認為，製片公司是很專業的團隊，內部應該也有氣象專家進行評估，但在天氣預報上仍需要在地團隊的資料，精準度才較高。

賴忠瑋提到，台北101是高度超過500公尺的大樓，雖然在天氣系統上不致因高度而有太大落差，但細節上，高處與地面的風速及風向需要更多參考資料。他解釋，雖然高處風速較強，但風向相對穩定；近地面則因受建築物影響，反而可能出現不同風向的陣風。

昨天正式攀爬時，賴忠瑋也目不轉睛的看著轉播畫面，特別是最後登頂時，看到湛藍天空映襯下的台北101，直言「能看到台北被拍得這麼漂亮，真的相當感動」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法