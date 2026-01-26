賞鳥經濟學2-2》候鳥降臨捎來警訊 「潭主」劉川：清淤刻不容緩

龍鑾潭候鳥精彩。（資料照，記者蔡宗憲攝）

睽違三十年，罕見的灰鶴去年十月再度降臨龍鑾潭北岸，近兩米的展翅在夕陽下顯得格外優雅。這份上天掉下來的禮物，卻讓守護潭區多年的「潭主」劉川在激動中帶著深沉憂慮。他指出，灰鶴落腳處的背後，是龍鑾潭嚴重的陸化與淤積危機，「罕見候鳥吸引目光的同時，棲地也陸續發出最後警訊。」

被稱為「龍鑾潭主」的退休人員劉川，巡潭至今數十載，他觀察到龍鑾潭南岸約五公頃的區域已嚴重淤積。強勢外來種巴拉草根深蒂固，擠壓了本土植被的生存空間，更導致潭底的螺類、蚌類幾乎絕跡。劉川語重心長地表示，「食物鏈斷了，鳥兒遲早會飛走。」他疾呼，只需將淤積處挖深五十公分，就能釋放驚人的水域空間，救回這座候鳥天堂。

「陸化最嚴重、外來種最氾濫，這是清淤首選！」劉川建議，三月中旬至五月底施工，天候穩定、候鳥遷徙少，可同步除巴拉草、評估疏濬。短期則效法牡丹水庫，依氣象放水降位，「因十二月後才需灌溉，現在高水位只壓縮鳥類躲風處與滯洪空間。」

這項清淤訴求也觸動了地方長期以來的「水患痛點」。地方居民與南灣里長葉啟俊反應，龍鑾潭長年未見大規模清淤，導致滯洪功能失靈，每逢暴雨水位便溢過南灣路，除威脅周邊住家財產，也讓候鳥生態面臨威脅。立委徐富癸接獲陳情，與地方各界聯手要求水利署正視淤積問題，今年三月至五月的遷徙空窗期，預計同步進行除草與疏濬，為冬候鳥與防洪騰出空間，短期內也已啟動放水警報簡訊通知居民。

面對地方與生態界的疾呼，墾管處等單位表示已將清淤工程納入今年規劃，優先處理南岸區域。水利署則稱正盤點經費。劉川望向南岸那片被芒草覆蓋的水域，不斷重申「挖那50公分，救的是一整個冬天的候鳥生態。」這場人、水與鳥的拉鋸戰，已成為恆春半島當前最重要的環境考題。

龍鑾潭陸化嚴重。（記者蔡宗憲攝）

灰鶴讓鳥迷興奮。（劉川提供）

