農業部重申營建剩餘土石方不得回填農地 不會修法放寬

農業部重申農地農用，營建剩餘土石方不能回填農地。圖為屏東縣萬丹鄉保厝村產業道路農地遭傾倒廢棄物。（資料照）

近期有關營建剩餘土方議題，吵得沸沸揚揚，環保團體與民意代表質疑，農地回填可能造成環境與農地污染，對此，農業部今（26日）再度重申，「農業發展條例施行細則」第2條之1已明定營建剩餘土石方不得回填於農地，不會修法放寬。

農業部表示，2021年修正增訂「農業發展條例施行細則」第2條之1明定，農業用地為從事農業使用而有填土需要者，其填土土質應為適合種植農作物之土壤，不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他不適合種植農作物之物質。

農業部重申，現行政策方向及規定沒有改變，農業部也沒有規劃放寬施行細則第2條之1相關規定，亦即非屬適合種植農作物的物質均不能回填於農業用地，以避免影響農業生產環境，且不會因土地所在區位等因素而有不同。

農業部堅持「農地農用」，農地不可回填不適合農業生產之物質，基於營建剩餘土石方內含物質是否安全，仍有疑慮，政府對農地填土土質的規定不會改變，非屬適合種植農作物之土壤，均不得以改良名義回填於農地，以確保農業生產環境安全。

