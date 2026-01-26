史上最大規模！「埃及之王：法老」開展倒數 VR體驗也迴響熱烈

配合特展，奇美博物館也推出VR體驗「消失的法老」，帶領民眾穿越4500年，體驗古埃及世界。（圖片版權：excurio）

台灣史上最大規模法老文物的奇美博物館「埃及之王」特展，本月29日正式登場，眾所矚目，活動揭幕進入倒數，現場最後布置，不僅門票搶手，連VR沉浸探險體驗也迴響熱烈。

奇美博物館攜手大英博物館的「埃及之王：法老」，匯聚280件稀珍藏品，從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，涵蓋拉美西斯二世、圖坦卡門等56位帝王統治期間，本週四正式開展後，持續至明年1月10日。

奇美博物館表示，策展以「帝王視角」出發，規劃了《埃及：法老的國度》、《從神而來》、《身為大祭司的王》、《王室》、《統治埃及》、《埃及與世界》、《永生》等7大主題，帶領民眾穿越千年時空，探索法老的多元角色，揭開其神祕面紗。

奇美博物館指出，該特展是歷年埃及法老文物來台規模之最，以嶄新的觀點切入，透過7大主題，藉由巨型雕像、金飾珍寶、外交書信等珍罕文物，走進埃及之王的國度，認識法老神祕不凡的世界，也一窺統治歷史上偉大古文明之一的神話，以及現實與挑戰。

配合埃及之王特展，奇美也推出「消失的法老」VR沉浸探險，以吉薩金字塔群的科學實證調查資料為基礎，完整還原其中最大、最古老的「古夫金字塔」樣貌，帶領民眾深入尋訪建造於數千年前的宏偉建築，且攀登上頂端，且搭乘太陽船慢遊尼羅河，甚至參與法老防腐儀式。

奇美博物館提到，吉薩高原上的古夫金字塔，誕生時間超過4500年，是第4王朝，迄今仍有部分從未對公眾開放的領域，戴上VR裝置就能穿越時空，彷彿置身現場，解鎖神祕禁區，進行埃及千年之旅，是帶入感超強的沉浸式體驗，已未演先轟動。

眾所矚目的奇美博物館「埃及之王：法老」，開展進入倒數。（民眾提供）

