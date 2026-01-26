南投草屯「台灣演藝坊」重生 大年初三歌廳秀暖身

台灣演藝坊重新回歸，大年初三試營運，演出兩場歌廳秀，演出海報已出爐。（記者陳鳳麗攝）

閒置7年多的草屯鎮演藝中心，本月終於標租出去，台灣演藝坊將以演出歌廳秀重新回歸。（記者陳鳳麗攝）

位在南投縣草屯市區的台灣演藝中心，是草屯鎮公所公共造產出租的項目之一，7年多前通過消防設備安全檢查，卻一直招租不出去而淪為蚊子館，本月初終於標租出去。12年前曾為草屯鎮帶來不少遊客的「台灣演藝坊」將重起爐灶，業者預定4月正式營運，2月19日大年初三將先試營運安排兩場歌廳秀。

前身是「草屯鎮青少年活動中心」的台灣演藝中心，前草屯鎮長洪國浩為活化再利用2012年招商，當時由藝人康弘承租作為歌廳「台灣演藝坊」，2年營運時間吸引很多外地遊客包遊覽車來看秀，常駐的藝人有康弘、黃西田、鳥來嬤，還有余天的女兒余苑綺、豬哥亮的女兒謝金晶，而許富凱、葉璦菱、翁立友也曾舉辦小型演唱會。

台灣演藝坊營運2年後，因消防設施不符規定，公所只好與業者解約，後來籌措到經費改善消防設施並通過檢查，但該中心即一直未標租出去，現任鎮長簡賜勝去年1月上任後即籌備招商事宜，終於在本月初標租出去。

得標業者洪孟芬表示，她是土生土長的草屯人，草屯人一直很懷念當年台灣演藝坊歌廳秀帶來的商機和人潮，而草屯鎮現有九九峰可愛世界動物園，九九峰氦氣球樂園也將在2月中旬試營運，將來可以串聯成一條休閒遊憩路線，希望帶動草屯的繁榮。

洪孟芬說，台灣演藝坊重新回歸，將成為全台唯一的歌廳，4月正式營運後，每週五到週日演出，希望能將人潮帶回草屯。而2月19日（大年初三）將先試營運，當天演出兩場歌廳秀，由金曲歌后朱海君、國寶歌后小野貓吳秀珠、冰冰秀蚱蜢藍如潔、林奕妘、夜店女王郭怡霞等人演出，康弘也將重回主持。

12年前台灣演藝坊演出歌廳秀，為草屯帶來不少遊客。（資料照）

