    台南眷村年貨嘉年華落幕 吸引逾30萬人次參與

    2026/01/26 18:35 記者王姝琇／台南報導
    眷村年貨嘉年華有數10攤位與年節相關，洋溢濃厚的年節氣息。（南市經發局提供）

    台南市府於23至25日在永康探索教育公園旁首次舉辦「台南眷村年貨嘉年華」，活動圓滿落幕，活動規劃眷村年貨特色，成功吸引人潮參與，3天累計吸引超過30萬人次參與，熱鬧非凡。

    市長黃偉哲表示，眷村文化是臺南珍貴的城市記憶，透過本次活動，不僅讓眷村文化與年節氛圍再次被看見，也讓市民在熱鬧的市集中，找回舊時過年的味道。活動獲得市民熱烈迴響，讓大家體會到眷村文化與年節市集深受各年齡層喜愛。

    經發局長張婷媛表示，本次年貨嘉年華集結百餘攤，其中有數10攤年貨攤位，商品內容豐富多元，包含象徵新年祝福的春聯、各式年節喜氣用品、居家除舊佈新商品，及民眾採買踴躍的年菜、香腸臘肉、糖果餅乾、伴手禮等，讓民眾一次購足過年所需，買氣熱絡，現場還有各種大手牽小手一起尋覓過往的古早味童玩，也是參加踴躍，充分展現年貨市集的魅力。

    市場處代理處長林士群說，為確保活動期間民眾安全與服務品質，現場規劃完善的行政與醫療支援，活動3天合計提供服務台受理各類諮詢，協助事項近百件，在工作人員與志工通力合作，整體秩序良好、進行順暢，讓市民安心、開心逛市集。市府未來將持續結合地方特色與節慶活動，規劃更多兼具文化深度與生活溫度的市集活動，陪伴市民迎接每個重要節日。

    眷村年貨嘉年華為嘉惠民眾，營業至晚上9點，讓夜晚亦吸引滿滿人潮。（南市經發局提供）

    眷村年貨嘉年華期間，菜奇鴨、夜奇鴨快閃拍拍照送開運金。（南市經發局提供）

