山林變工地！違法開發面積逾4座足球場 苗縣府勒令停工查辦

苗栗縣西湖鄉高埔村一處私有山坡地，遭違法大規模開發，面積達4個足球場。（縣府提供）

苗栗縣西湖鄉高埔村一處私有山坡地，遭違法大規模開發，面積達4個足球場，縣府獲報前往稽查，現場甚至堆置大量來源不明、鬆散不穩的土方，嚴重威脅坡地安全，當場勒令停工，將依法重罰，並追查土方來源。

縣府水利處水利科表示，今天上午10點多，接獲警方通報，指西湖鄉高埔村一處山坡地有大規模開發行為，經調查該地號為私人山坡地，並未提出開發相關申請，隨即會同警方前往稽查。

水利科人員現場比對、測量，該處原為山林坡地，但已遭整地為平台及道路，查核未經申請非法開挖的面積近3公頃，達2萬9221平方公尺，換算逾4個足球場；此外，現場還堆置大量來源不明、鬆散不穩的土石，嚴重威脅坡地安全。

水利處表示，稽查人員當場已勒令停工，縣府並將針對未經申請開挖及非法堆置土方依法重罰，並將跨局處聯合警方追查不明土方來源，同時要求強制改善，若不配合，不排除沒入施工機具並連續處罰。

縣府獲報前往稽查，現場甚驚見堆置大量來源不明、鬆散不穩的土方，嚴重威脅坡地安全，當場勒令停工。（縣府提供）

