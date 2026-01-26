為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    山林變工地！違法開發面積逾4座足球場 苗縣府勒令停工查辦

    2026/01/26 18:12 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣西湖鄉高埔村一處私有山坡地，遭違法大規模開發，面積達4個足球場。（縣府提供）

    苗栗縣西湖鄉高埔村一處私有山坡地，遭違法大規模開發，面積達4個足球場。（縣府提供）

    苗栗縣西湖鄉高埔村一處私有山坡地，遭違法大規模開發，面積達4個足球場，縣府獲報前往稽查，現場甚至堆置大量來源不明、鬆散不穩的土方，嚴重威脅坡地安全，當場勒令停工，將依法重罰，並追查土方來源。

    縣府水利處水利科表示，今天上午10點多，接獲警方通報，指西湖鄉高埔村一處山坡地有大規模開發行為，經調查該地號為私人山坡地，並未提出開發相關申請，隨即會同警方前往稽查。

    水利科人員現場比對、測量，該處原為山林坡地，但已遭整地為平台及道路，查核未經申請非法開挖的面積近3公頃，達2萬9221平方公尺，換算逾4個足球場；此外，現場還堆置大量來源不明、鬆散不穩的土石，嚴重威脅坡地安全。

    水利處表示，稽查人員當場已勒令停工，縣府並將針對未經申請開挖及非法堆置土方依法重罰，並將跨局處聯合警方追查不明土方來源，同時要求強制改善，若不配合，不排除沒入施工機具並連續處罰。

    縣府獲報前往稽查，現場甚驚見堆置大量來源不明、鬆散不穩的土方，嚴重威脅坡地安全，當場勒令停工。（縣府提供）

    縣府獲報前往稽查，現場甚驚見堆置大量來源不明、鬆散不穩的土方，嚴重威脅坡地安全，當場勒令停工。（縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播