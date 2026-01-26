為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    晝夜溫差大助長茄科作物染晚疫病 農改場提4防治建議

    2026/01/26 18:16 記者吳俊鋒／台南報導
    馬鈴薯晚疫病的病徵。（台南農改場提供）

    馬鈴薯晚疫病的病徵。（台南農改場提供）

    雖然強烈大陸冷氣團持續來襲，但南部白天常豔陽高照，晝夜溫差大，恐造成包含番茄、馬鈴薯等茄科作物發生晚疫病，也快速蔓延。台南區農業改良場呼籲注意管理工作，並提出通風良好、強健植株、藥液噴施與田間衛生等正確防治等建議，降低受災風險。

    台南區農業改良場表示，由於晝夜溫差，田間常因露珠，或者水氣凝結等讓葉面長時間潮濕，茄科作物最需要留意晚疫病的發生，並阻止快速蔓延，呼籲把握近日關鍵期，落實巡田、環境管理與防治措施，避免造成損失。

    農改場提醒，晚疫病原在20℃以下低溫，以及高濕條件下特別容易爆發，且田間擴散速度極快，初期病徵多出現在葉片背面，常見為水浸狀斑點；若濕冷天氣持續，病斑將迅速擴大，並出現中心褐化，病斑上可見白色似發霉之粉狀物，為重要傳播來源，會藉由風或雨水噴濺擴散。

    針對晚疫病防治，台南農改場提出4項重點建議，首先是維持良好通風，避免莖葉過於茂密，以降低田間濕度與葉面長時間潮濕；其次，尚未發病時，可使用市售中性化亞磷酸免登記植物保護資材進行葉面噴施，誘導健康植株抗病性，達到強健植株、預防或降低發病程度之效果，施用方式為葉面噴佈800至1000倍稀釋液（以商品標示為主），每週1次、連續3次。

    台南農改場指出，第3項建議為防治時，應參考作物晚疫病或疫病登記藥劑，並注意藥液均勻噴施於葉片兩面，提升防治效果；最後，除施藥外，田間衛生更不可少，應清除殘枝落葉落果以降低田間病原菌密度。

    農民巡田時，可攜帶塑膠袋，將作物病部組織統一裝入袋中密封後移出田區，手部完成消毒，或更換手套後再進行其他田間操作，避免病原菌孢子囊經接觸傳播。

    台南農改場指出，防治藥劑請至「植物保護資訊系統」（https://otserv2.acri.gov.tw/PPM/）查詢，於搜尋欄輸入作物種類後點選「病害」標籤，即可查詢該作物可用藥劑，避免使用未登記藥劑而藥檢不合格；用藥務必依標示使用，並嚴格遵守安全採收期。

    如有用藥與防治相關問題，可洽台南區農業改良場植物保護研究室諮詢。

    晚疫病菌在番茄葉子上造成黑褐色病斑。（台南農改場提供）

    晚疫病菌在番茄葉子上造成黑褐色病斑。（台南農改場提供）

