    首度辦理大專清寒勵學獎學金 教育部投6.6億共8000人受惠

    2026/01/26 18:29 記者林曉雲／台北報導
    教育部試辦大專清寒勵學獎學金 政策，教育部技職司長楊玉惠（右）和高教司長廖高賢（左）說明試辦內容，預計共有8000人受惠。（記者林曉雲攝）

    教育部首度鎖定「經濟弱勢且學業表現優異」的大專校院學生，試辦「清寒優秀學生勵學獎學金」，由政府發放每月8000元或10000元獎學金，一學年以9個月計算，每人共7.2萬或9萬元，預計8000名學生受惠，114學年投入6.6億元，獲獎學生可望於農曆春節前領取獎學金，此政策不僅是助學措施的升級，更是促進階級流動與國家人才戰略的重要布局，盼透過制度性投資，讓弱勢背景的優秀學生在高教階段累積競爭力。

    教育部技職司長楊玉惠今（26）日說明，獲獎學生須同時符合「經濟不利」與「成績優異」兩項條件，其中學業成績須為班級排名前30％以內，方具資格；與過去學生須自行申請獎學金不同，最大特色在於「免申請制」，由學校運用多年建置的IR校務研究資料庫，從學生學業表現與經濟條件資料中主動比對，找出符合資格的學生，進行獎學金審查與核發，減少制度落差，讓真正需要且表現優異的學生獲得支持。

    政府與各大專校院每年投入逾200億元推動多元助學措施，包括學雜費減免、弱勢助學計畫、高教深耕完善就學協助機制，以及拉近公私立學雜費差距方案，已形成完整的高教助學體系，但現行制度多著重經濟條件補助，對於在困境中仍展現卓越學習表現的學生，在行政院支持下，教育部提供更具激勵效果的制度性獎勵。楊玉惠表示，希望透過制度性獎勵，鼓勵即使在經濟條件不利下，仍願意持續努力學習的學生。

    教育部高教司長廖高賢說明，勵學獎學金分為A類與B類，A 類獲獎學生須同時具備經濟不利身分如低收、中低收等，且學業成績達班級排名前30％以內等，經學校審查，每月可領8000元獎學金；B類則對符合助學條件或家庭情況較特殊、具高度扶助需求之優秀學生，經學校審查，每月可領取10000元獎學金，強化對清寒優秀學生的制度性支持。

    廖高賢表示，行政院長卓榮泰今日接見花蓮大學生時也提及，政府關注「青年照顧者」議題，部分學生因家庭突發變故，須肩負照顧長輩或親人的責任，可能影響學業進行，未來學校可透過IR系統與相關條件，辨識符合特定情境的學生，優先納入關懷與扶助對象，避免學生因家庭變故而中斷學習，強化高等教育對弱勢學生的即時支持。

