荔枝椿象蠢動 高雄農改場籲高屏荔枝農今起共同防治

躲在葉背的荔枝椿象。（高雄農改場提供）

隨著荔枝進入抽梢及花芽分化階段，躲藏於葉背的荔枝椿象也蠢蠢欲動，目前高屏地區已觀察到荔枝椿象正當交配期，為降低椿象密度，高雄區農業改良場籲請農民集中於盛花期前，即今（26）日起至2月28日，一起進行區域共同防治，以提升防治成效並避免蜜蜂受害。

高雄農改場場長羅正宗表示，荔枝椿象的越冬成蟲喜歡在荔枝花穗上吸食，低溫會消耗荔枝椿象體內的養分，當荔枝花芽萌發時，極易引來荔枝椿象群聚於花穗吸食，並於性成熟後開始交尾產卵。椿象族群密度高時會嚴重影響荔枝產量與品質。由於成蟲越冬後會大量消耗體內脂肪，對藥劑的敏感度較高，加上氣候冷涼，行動較遲緩，所以荔枝盛花期前為防治關鍵時機。另外，成蟲受干擾時會分泌臭液，如觸及人體皮膚或眼睛，可造成灼傷般的潰爛，農友應多留意。

為達事半功倍之效，高雄農改場與動植物防檢署現地會勘後，訂定高屏地區荔枝椿象化學共同防治期程為1月26日至2月28日。農民可於荔枝盛花前選擇核准使用於荔枝椿象的防治藥劑，施藥時加強葉背與枝條縫隙的噴施，以達最佳防治效果。農友在鑑定或防治上如有進一步問題，可洽詢高雄農改良場，技術人員將提供服務。

荔枝花開極易吸引荔枝椿象前來取食。（高雄農改場提供）

