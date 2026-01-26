改善台南永康淹水問題 公兒4-5滯洪池因中央總預算卡關停擺

永康公兒4-5公園設置地下滯洪池案，因中央總預算卡關，相關經費爭取也受到影響。（記者劉婉君攝）

改善台南市永康區中山北路、永華路及永明街的淹水問題，水利局推動大灣排水逕流分擔計畫，其中，大灣排水分區公5（探索教育公園）滯洪池治理工程經費1億4044萬元，去年11月已獲經濟部核定，目前正在基本設計中，而公兒4-5公園案，則受到中央政府115年度總預算卡關影響，仍待經費核定才能展開後續作業程序。

永康區永康里中山北路、永華路及永明街，遇到驟降豪大雨宣洩不及，易造成周邊地區積淹水，經地方爭取多時，水利局研擬短期推動方案，在探索教育公園設置乾式滯洪池，相鄰的永康公兒4-5公園用地則設置地下滯洪池，並向中央爭取經費辦理。

請繼續往下閱讀...

探索教育公園滯洪池目前正在辦理基地調查、測量及基本設計中，未來完成後，將兼具防洪與休憩功能，滯洪量為1.09萬噸，預計年底辦理工程發包、2028年底完工。

不過，由於探索教育公園平時運動休閒的民眾相當多，水利局表示，將採分區施工，並事先與永康區公所、地方討論最適合的分區方式，盡量減少對民眾使用的影響。

至於公兒4-5公園地下滯洪池案，經費亦將近1億4000萬元，完工後滯洪量為0.6萬噸，但因中央總預算卡關，目前全案經費也尚未獲得中央同意。水利局目前希望能與探索教育公園滯洪池一同在2028年底完成，改善周邊地區淹水情形，期盼中央總預算可以早日通過，相關工程才能順利推動。

改善永康中山北路、永華路及永平街的易淹水問題，探索教育公園設置滯洪池案，正在基本設計中，預計年底工程發包。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法