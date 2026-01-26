為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉義市春節初一至初四停收垃圾 白天夜間7處定點收運

    2026/01/26 17:27 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市農曆春節初一至初四停止沿街收運。（記者王善嬿攝）

    嘉義市農曆春節初一至初四停止沿街收運。（記者王善嬿攝）

    農曆春節腳步接近，嘉義市春節垃圾清運時程出爐，2月17日至20日農曆初一至初四，沿街垃圾收運停收4天，然而白天及夜間共設有7處的定時定點垃圾收運點。

    嘉義市環保局表示，2月15日加班依原路線清運，下午依週二及週五回收路線回收；16日上午、下午各清運1次，夜間定點停止收運；17至20日停止收運垃圾4天，設有7處定時定點垃圾收運點，文化公園（上午8點半至下午4點）、興嘉公園（上午8點半至9點40分）、經國新城升旗台（上午10點半至11點半）、南門圓環（下午1點半至4點半）、友愛路停車場（下午5點半至凌晨0時20分）定時定點垃圾收運，夜間10點半至凌晨3點在文化公園旁，凌晨3點45分至5點20分在文化路噴水圓環旁收運；2月21日上午、下午各清運一次，夜間定點有收運，22日停收，23日起恢復正常收運。

    市環保局表示，大型家具、家電免費清運，因農曆春節前是清運高峰期，建議民眾利用「愛嘉義」、「嘉義市環保即時通」APP，2月13日前登記確保過年前清運。

    嘉義市農曆春節垃圾清運時程出爐。（嘉義市環保局提供）

    嘉義市農曆春節垃圾清運時程出爐。（嘉義市環保局提供）

