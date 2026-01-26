南投中興國中巨人盃奪冠 縣府斥資9千萬改善縣立棒球場

南投中興國中棒球隊於巨人盃國際青少棒錦標賽奪冠，縣長許淑華（左4）接見隊職員表揚。（南投縣政府提供）

南投縣立中興國中棒球隊，日前於2026年巨人盃國際青少棒錦標賽中，在多達48支國內外勁旅中脫穎而出，勇奪隊史首座巨人盃冠軍獎盃。縣長許淑華26日接見全體隊職員，頒發獎狀及營養金，除稱讚球隊在比賽中兩度逆轉勝，展現南投人不服輸的精神外，也宣布縣府已自籌9000萬元經費，將改善縣立棒球場設施，提供縣內球隊更完善的訓練、比賽場地。

許淑華說，她非常開心看到中興國中棒球隊的選手教練們，參與巨人盃國際青少棒錦標賽，能夠擊敗其他40多支球隊好手，尤其在面對未嘗敗績的日本東北選拔隊，以連續8支安打灌進7分逆戰勝，冠軍戰更在落後6分的逆境下挺住壓力，一路追平到延長賽再以再見安打氣走對手奪冠，充分展現「永不放棄、堅持到底」精神，這正是南投人精神的縮影。

許淑華也指出，縣府爭取中央補助縣立棒球場第二期整建工程未獲核准，已自籌9000萬元經費加速啟動整建工程，目前已經開始設計，包括看台、廁所、周邊設施等等整體環境的改善，完工後，能夠提供給縣內球隊更安全完善的訓練、比賽場地，期待南投縣努力刻苦訓練棒球的孩子，為台灣、南投縣在全國及世界的棒球舞台綻放光芒，讓大家看到南投孩子優異的表現。

南投縣政府自籌9000萬元經費，改善縣立棒球場設施。（南投縣政府提供）

