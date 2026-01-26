借鏡中央經驗！竹市5000消費金數位登記 前3天身分證尾數分流

借鏡中央經驗，新竹市5千元消費金數位登記，30日起前3天採身分證尾數分流登記。（新竹市府提供）

新竹市府發5千元消費金在歷經65歲長輩自動入帳戶與實體發現金後，30日起啟動第三階段數位登記，且借鏡中央經驗，採身分證尾數號碼分3天分流登記，目前仍有約22萬名市民未領消費金。30日起到2月28日可使用新竹通APP數位申請功能，前3日則依身分證尾數進行分流登記，未領取消費金市民，採數位申請，可領到加碼100元，共5100元消費金。

市府表示，新竹通APP的註冊程序只要以手機簡訊驗證成為「實聯會員」就可進行線上登記，目前已突破10萬人完成註冊，完成線上登記翌日起3個工作日內就可匯入指定帳戶，但匯款帳戶持有者須為申請人本人，以避免銀行匯款失敗。同時為避免大量申請同時湧入，影響系統穩定，市府參考中央經驗採分流措施，1月30日到2月1日首3日採身分證尾數分流登記。1月30日開放「尾碼0、1、2、3」登記；1月31日開放「尾碼4、5、6」登記；2月1日開放「尾碼7、8、9」登記；2月2日起至2月28日止，則不限尾碼全面開放登記。

行政處說明，30日起市民完成註冊後登入新竹通APP，可點選「服務/消費金申請」申請，但當申請人數過多時，系統會自動啟動「線上等候室」，系統會依序導向登入頁，完成資料填寫並確認顯示申請已完成，後續也可到「申請紀錄」掌握申請進度。另新竹通APP消費金申請專區整合代領功能，未滿13歲子女可由法定代理人代領申請，需備妥子女的身分證字號與生日等資訊進行操作。新竹通APP是唯一的官方數位登記管道，可參考操作指南圖卡登記。

