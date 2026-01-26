又撞了！ 和美行人庇護島遭賓士「鬼切」 議員賴清美：黑數恐破10起

和美道周路與鹿和路口行人庇護島遭賓士車「鬼切」撞擊。（民眾提供）

彰化市彰南路行人庇護島8個月來被車輛撞擊13次，地方罵聲連連，無獨有偶，和美鎮鹿和路六段與道周路口的行人庇護島，5個月來被車輛撞擊8次，其中昨天（25日）1輛賓士車「鬼切」直撞庇護島後受損，縣議員賴清美直指車輛撞擊庇護島的件數應不只8次，黑數恐怕更多達10餘次，相關單位應盡快會勘改善，否則相關事故還會再發生。

昨天下午5點左右，1輛賓士車行經該路口由鹿和路六段內側車道北向東左轉時，疑未依標線弧度轉彎，直接「切西瓜」提前左轉，車頭突然撞上行人庇護島受損，所幸車上2人並未受傷，不過地方人士獲悉該處庇護島又被撞之後都驚呼「怎麼又來了」；有民眾直呼「最慘庇護島」。

賴清美指出，這處行人庇護島去年8月完工，至今已發生至少8件車輛撞上分隔島的事故，跟彰化市彰南路行人庇護島8個月被撞13次雷同，不過據她了解，和美這座庇護島被撞擊的黑數恐怕更多，多達10多次都有可能；到底是車輛駕駛人的原因，或是庇護島本身的問題，相關單位應該盡快會勘通盤改善。

縣議員賴清美指和美這座行人庇護島恐怕被撞達10多次。（民眾提供）

