竹市新竹通APP申請5000元消費金 1/30起跑

竹市府開放新竹通APP申請5000元消費金，將從30日起跑。（記者蔡彰盛攝）

新竹市發放振興經濟5000元消費金，將於30日上午8時起至2月28日開放「新竹通」APP數位申請功能，為提供便捷流暢的服務體驗，前3日將依身分證尾碼進行分流登記。

市府表示，新竹通APP的註冊程序簡單，市民只要以手機簡訊驗證成為「實聯會員」即可線上登記，目前已經突破10萬人成功完成註冊，完成線上登記翌日起3個工作日內匯入指定帳戶，匯款帳戶持有者須為申請人本人，以避免銀行匯款失敗。

行政處表示，為避免大量申請同時湧入，影響系統穩定，市府將參考過去中央經驗採取分流措施，1月30日至2月1日首3日將採取身分證尾碼分流登記。30日開放「尾碼0、1、2、3」登記；31日開放「尾碼4、5、6」登記；2月1日開放「尾碼7、8、9」登記；2月2日起至2月28日則不限尾碼全面開放登記。

行政處說明，30日起市民完成註冊後登入新竹通APP，可點選「服務/消費金申請」申請，為確保順暢連線，當申請人數過多時，系統會自動啟動「線上等候室」，請耐心等候，系統會依序導向登入頁，完成資料填寫並確認顯示申請已完成，後續也可到「申請紀錄」隨時掌握申請進度。

行政處補充，新竹通APP消費金申請專區整合代領功能，未滿13歲子女可由法定代理人代領申請，備妥子女的身分證字號與生日等資訊即可操作。

行政處提醒，「新竹通」APP是唯一的官方數位登記管道，市民可參考操作指南圖卡進行登記，若有操作問題，亦可撥打1999客服專線洽詢或前往各區公所由專人協助。

