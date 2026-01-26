4月底前完登「微笑山線」12步道 可抽新北幣5000點

漫步微笑山線能眺望烘爐地南山福德宮。（圖由新北市觀旅局提供）

新北市觀光旅遊局自去年7月起推出「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，至今已近1500人成功解鎖完登12段路線的成就，觀旅局說明，步道集章抽獎的參加期限至今年4月30日止，為鼓勵更多山友挑戰完登，5月將舉辦第3波季季抽活動，並加碼「新北幣5000點」獲獎名額，另也推薦12段路線中的「鶯歌後花園漫步」、「烘爐地登高祈福」2條近郊路線，適合全家出遊走春。

觀旅局表示，「微笑山線大縱走尋寶集章任務」精選12段經典步道、66顆特色寶石與山系成就徽章，民眾透過「健行筆記APP」啟動任務，走完任1段步道並集齊該段寶石，就能獲得普獎抽獎資格，有機會抽中新北幣500點、DK高博士動態足弓拖鞋或水豚君布偶，若集滿12段路線共66顆寶石，可參與「特獎」抽獎，最大獎含新北幣5000點或GOODYEAR健行鞋。

觀旅局說明，「鶯歌後花園漫步」親子遊程的鶯歌石步道，適合全家同樂，環繞鶯歌石而上，沿途有優美山林景色與天然岩洞，觀景台更可遠眺對岸山景及宜人城市風光，步道健行後，可順道走訪鶯歌老街上的微笑山線服務據點「新旺集瓷」，親子一同體驗手拉坯陶藝手作。

「烘爐地登高祈福」的烘爐地是微笑山線上的熱門景點，名列小百岳第16名，其登山觀光步道串聯中和、新店與土城3區，春節期間登高至土地公廟祈福，是迎接新年好運的最佳方式之一，健行結束後，可到微笑山線服務據點「綠書店」，享受知性與自然兼具的旅程。

觀旅局長楊宗珉表示，新北市擁有豐富的登山步道與山林資源，為推動市民親近自然，並以「家山」為概念，串聯多條親民步道打造「微笑山線」，期望透過尋寶集章活動，讓民眾在健行運動之餘，也帶動沿線商圈與在地觀光發展，相關活動及抽獎資訊，可關注「新北旅客」臉書粉專。

登烘爐地山祈福後，可再到「綠書店」逛逛。（圖由新北市觀旅局提供）

走完鶯歌石步道，可順遊「新旺集瓷」，體驗陶藝手作溫度。（圖由新北市觀旅局提供）

微笑山線大縱走尋寶集章已近1500人完登12條步道，4/30前完登仍可抽5000元新北幣。（圖由新北市觀旅局提供）

