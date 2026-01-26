農業部花3年研究農田增匯 證實綠肥有助稻作生產力

農業部種苗改良繁殖場的「農田增匯示範區」，採綠肥－水稻輪作制度，並長期追蹤各關鍵時期甲烷、氧化亞氮排放量，供後續研究推廣農業淨零轉型。（農業部提供）

為因應極端氣候對農業生產造成的衝擊，並加速農業淨零轉型，農業部種苗改良繁殖場花3年時間建構「農田增匯示範區」，在既有水稻栽培條件下導入綠肥，透過田間監測與資料庫，今（26日）公布執行結果，包含水稻產量明顯提升，另在土壤有機碳儲存量也增加。

種苗場表示，自112年起在台中市大甲水稻產區建構「農田增匯示範區」，推動「增匯農耕」與土壤管理政策，整合綠肥（覆蓋作物）翻耕入土與水稻輪作制度，並系統蒐集綠肥生物量，以及水稻產量、翻耕作業資訊、土壤監測資料等，連續3年建立田間監測與資料庫。

綠肥就是種植綠色植體，長大後耕入土壤當作養分或改善土質，常見有太陽麻、油菜等；種苗場指出，執行結果顯示，114年一期作水稻平均產量較113年一期作明顯提升，且太陽麻與油菜處理地塊普遍優於不施綠肥的地塊，顯示投入綠肥對維持與提升稻作生產力具有實際助益。

種苗場也統計，在土壤有機碳儲存量部分，各綠肥處理之0到30公分土層碳儲量，隨輪作體系呈現累積趨勢，油菜與太陽麻區累積碳量增幅大於僅栽培水稻區。而透過連續追蹤，已完成一套可供分析的基礎資料結構，讓綠肥效益不再只是「憑感覺」。

種苗場還說，綠肥在提升土壤碳匯的過程中，可連動氮循環與田間溫室氣體排放風險，例如豆科綠肥固氮效應，或輪作制度下氮肥管理調整所造成的氧化亞氮排放變化；後續將依不同特性，逐步完善監測與紀錄方式，協助未來相關政策落地擴散。

種苗場強調，綠肥並非單一作物或一次性措施，而是一套可與水稻生產系統相容的土壤管理策略。透過長期資料建立與方法標準化，該場將持續將綠肥翻埋入田的效益「數據化、可溝通化」，讓增匯農耕從理念走向田間落地，協助農業邁向淨零轉型目標。

農業部種苗改良繁殖場建構「農田增匯示範區」，在綠肥種植區域土壤取樣，以長期追蹤土壤碳儲存量。（農業部提供）

