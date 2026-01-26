台北金環太子會萬里傳愛 贈60邊緣戶禮券物資

民進黨新北市議員周雅玲（左2）引薦台北市金環太子會理事長洪利華（右1）捐民生物資，萬里區長黃雱勉頒發感謝狀給金環太子會。（新北市萬里區公所提供）

歲末寒冬，為關懷轄內弱勢族群，讓民眾安心過好年，新北市萬里區公所於今天（26日）辦理「歲末送暖．關懷弱勢物資發放活動」，由台北金環太子會愛心捐贈民生物資及全聯禮券500元，發給萬里區60位邊緣戶，提前送上新年祝福與溫暖關懷。

萬里區長黃雱勉表示，要感謝新北市議員周雅玲引薦台北金環太子會，讓社會各界暖流能散播愛心與溫暖到萬里區，這次發放的物資包括有3公斤白米、沙拉油、抽取式衛生紙一束、滷肉醬、火鍋料、鮮奶與500元全聯禮券，期能協助弱勢家庭減輕生活負擔，讓受助民眾在農曆新年前感受到社會的支持與關懷。

請繼續往下閱讀...

萬里區公所表示，感謝台北金環太子會秉持「取之於社會、用之於社會」精神，於歲末年終投入公益行列，讓弱勢民眾能夠安心迎新年；公所未來也將持續結合民間資源，推動各項關懷措施，共同打造溫暖有愛的社區環境。

台北市金環太子會捐白米、沙拉油等民生物資及全聯禮券500元，給萬里區60戶邊緣戶。（新北市萬里區公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法