為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    恆春出火地質公園2/1啟用 「動力火車」演出3000張門票秒殺

    2026/01/26 16:14 記者羅欣貞／屏東報導
    恆春出火地質公園擁有水火共生的奇景，將於2月1日開幕。（圖由屏東縣政府提供）

    恆春出火地質公園擁有水火共生的奇景，將於2月1日開幕。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣最新地標「恆春出火地質公園」，擁有水火共生的奇景，將於2月1日啟用，由蒂摩爾古薪舞集及戴曉君帶來開幕式，接續由動力火車專場演出，縣府表示，3000張門票免費線上索取已秒殺一空。

    屏東縣政府指出，恆春出火地質公園占地2.9公頃，歷經多時的重新規劃，不僅保留了地底下自然湧出的天然氣「出火」奇景，更打造了獨特的環形水池，完美呈現「水中有火、火中有水」的地質劇場。為了提供遊客更友善的遊憩體驗，園區內增設了生態密林區與觀星空間，並在環境展示遊客休憩站等設施上進行優化，讓這座地標不論在白晝或深夜，都能展現出層次分明的壯麗美感。

    出火地質公園將於2月1日晚間6時開幕，由蒂摩爾古薪舞集揭開序幕，接續戴曉君Sauljaljui演出並進行祈福儀式，向祖靈祈求平安與祝福，壓軸邀請動力火車帶來40分鐘經典金曲，點燃冬季最熱情的夜晚。

    屏東縣府交旅處今（26）日說明，開幕式將會於「屏東go好玩」粉絲專頁線上直播，但動力火車的演出因涉及版權等問題，將無法進行線上直播，敬請民眾見諒。現場有活動專屬的出火發光杯、出火之巾及限定螢光棒，只要現場拍照打卡就有機會獲得，數量有限送完為止。

    交通旅遊處也提醒，活動當日園區全面禁止停車，且周圍路段下午3時至晚間10時實施交通管制，更規劃「專屬接駁車」，活動當日只要憑電子票或實體票，可於下午4時起搭乘接駁車，由恆春鎮立體停車場發車，中途停靠恆春古城東門停車場，每15分鐘一班往返出火地質公園，另規劃復康巴士預約服務，從恆春轉運站直達出火地質公園。

    屏東縣最新地標「恆春出火地質公園」即將開幕。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣最新地標「恆春出火地質公園」即將開幕。（圖由屏東縣政府提供）

    「恆春出火地質公園」將於2月1日盛大啟用。（圖由屏東縣政府提供）

    「恆春出火地質公園」將於2月1日盛大啟用。（圖由屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播