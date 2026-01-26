恆春出火地質公園2/1啟用 「動力火車」演出3000張門票秒殺

恆春出火地質公園擁有水火共生的奇景，將於2月1日開幕。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣最新地標「恆春出火地質公園」，擁有水火共生的奇景，將於2月1日啟用，由蒂摩爾古薪舞集及戴曉君帶來開幕式，接續由動力火車專場演出，縣府表示，3000張門票免費線上索取已秒殺一空。

屏東縣政府指出，恆春出火地質公園占地2.9公頃，歷經多時的重新規劃，不僅保留了地底下自然湧出的天然氣「出火」奇景，更打造了獨特的環形水池，完美呈現「水中有火、火中有水」的地質劇場。為了提供遊客更友善的遊憩體驗，園區內增設了生態密林區與觀星空間，並在環境展示遊客休憩站等設施上進行優化，讓這座地標不論在白晝或深夜，都能展現出層次分明的壯麗美感。

出火地質公園將於2月1日晚間6時開幕，由蒂摩爾古薪舞集揭開序幕，接續戴曉君Sauljaljui演出並進行祈福儀式，向祖靈祈求平安與祝福，壓軸邀請動力火車帶來40分鐘經典金曲，點燃冬季最熱情的夜晚。

屏東縣府交旅處今（26）日說明，開幕式將會於「屏東go好玩」粉絲專頁線上直播，但動力火車的演出因涉及版權等問題，將無法進行線上直播，敬請民眾見諒。現場有活動專屬的出火發光杯、出火之巾及限定螢光棒，只要現場拍照打卡就有機會獲得，數量有限送完為止。

交通旅遊處也提醒，活動當日園區全面禁止停車，且周圍路段下午3時至晚間10時實施交通管制，更規劃「專屬接駁車」，活動當日只要憑電子票或實體票，可於下午4時起搭乘接駁車，由恆春鎮立體停車場發車，中途停靠恆春古城東門停車場，每15分鐘一班往返出火地質公園，另規劃復康巴士預約服務，從恆春轉運站直達出火地質公園。

屏東縣最新地標「恆春出火地質公園」即將開幕。（圖由屏東縣政府提供）

「恆春出火地質公園」將於2月1日盛大啟用。（圖由屏東縣政府提供）

