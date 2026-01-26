全國最大橋藝盛會苗栗開打 三平台同步直播

114學年度教育盃全國橋藝錦標賽，今（26）、明兩天在苗栗縣巨蛋體育館展開，計有全國119隊、近600人參賽同場較技。（記者彭健禮攝）

114學年度教育盃全國橋藝錦標賽，今（26）、明兩天在苗栗縣巨蛋體育館展開，計有全國119隊、近600人參賽同場較技。縣長鍾東錦代表鄉親歡迎全國優秀選手來苗栗競賽，預祝選手們奪得錦標；中華民國橋藝協會理事長沈乃正也歡迎國人到苗栗巨蛋觀賽，為選手們加油打氣。

苗栗縣在相隔20年之後再度承辦教育盃全國橋藝錦標賽，此次比賽項目分為合約橋牌6組及迷你橋牌7組，共計有119隊、579人參賽。為迎接這場大型賽事，縣府與中華民國橋藝協會還安排協會官方粉絲專頁、HOP Sports YouTube頻道及動滋Sports YouTube頻道進行賽事直播。

鍾東錦於比賽開幕致詞表示，橋牌是全球廣受歡迎的紙牌遊戲之一，也是奧林匹克認可的智力競技項目，期盼各位選手都能全力以赴，在競技中相互切磋、累積經驗，透過每一次出牌與決策的過程，不斷提升橋牌技術與臨場應變能力。

鍾東錦並指出，苗栗縣在橋牌的推廣成績斐然，尤其在115年度中華民國青少年橋藝國家代表隊選拔賽中，U16、U21、U26及U26 Women（女子隊）四支國家代表隊，苗栗橋牌隊共有15名同學取得國家代表隊資格，並將於今年5月前往韓國參加亞太盃青少年橋藝錦標賽。

其中，U26吳隆昍；U21陳子維、吳晉宇、邱歆偉、彭哲星、張以諾、賴子明；U16彭昱瑞、王晨安、吳昊宸、鄭又碩，今天也代表苗栗出賽，鍾東錦在賽前也給他們加油打氣，希望他們奪得錦標，為苗栗爭光。

沈乃正指出，教育盃全國橋藝錦標賽是橋牌界最大的賽事，特別是國內選手連續在2018雅加達及2023杭州亞運，拿下混合及混合團體金牌，也帶動橋牌的風氣，很令人欣慰，也歡迎國人到苗栗巨蛋觀賽，為選手們加油打氣。

