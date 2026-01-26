搶手！彰縣警局長陳世煌上任轉贈祝賀蘭花 家扶6天義賣47盆

彰縣警局長陳世煌將83盆蘭花捐給家扶義賣，6天來賣出47盆。（記者湯世名攝）

彰化縣警局新任局長陳世煌本月20日上任，各界慶賀的83盆蘭花排在局長室走道，陳世煌靈機一動，隔天把83盆蘭花捐給彰化家扶中心義賣，連日來掀起企業家、民代、仕紳認購熱潮，家扶中心今天（26日）統計，6天來共義賣47盆蘭花，其中伸港在地的獻麒紡織公司霸氣買12盆；總計所得近7萬元，持續熱購中。全部所得將用來幫助受扶助的家庭。

彰化縣警局訓練科長林世明擔任交通隊長時，曾在上任當天將45盆各界祝賀的蘭花轉贈給彰化家扶中心義賣，義賣所得全數作為弱勢家庭扶助基金；現任新北市警局長方仰寧當年就任台南市警局長時，也曾參考林世明的方式，將75盆蘭花全數捐贈家扶義賣。陳世煌這次將83盆蘭花捐贈義賣，傳為佳話。

彰化家扶統計，陳世煌上任6天來掀起各界踴躍認購，其中員林春喬食品愛心3盆、黑公雞餐廳3盆、家扶輔導主委辜福榮2盆，另外還有來自花壇的柯先生伉儷2盆、地方仕紳黃雍筆3盆、彰化家扶前主委紀淑玲與縣議員賴清美都認購1盆，更有獻麒紡織公司一口氣認購12盆；總計目前共認購47盆，歡迎大家共襄盛舉。

彰化家扶中心主任王震光說，相當感謝陳世煌的愛心響應，也希望各界能共襄盛舉，一起來幫助弱勢的家扶兒。

獻麒紡織公司一口氣認購12盆蘭花。（家扶提供）

彰化縣議員賴清美（左）與特助曾煥燁（右）認購1盆蘭花。（賴清美提供）

地方仕紳與民眾踴躍認購。（家扶提供）

