為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    搶手！彰縣警局長陳世煌上任轉贈祝賀蘭花 家扶6天義賣47盆

    2026/01/26 16:07 記者湯世名／彰化報導
    彰縣警局長陳世煌將83盆蘭花捐給家扶義賣，6天來賣出47盆。（記者湯世名攝）

    彰縣警局長陳世煌將83盆蘭花捐給家扶義賣，6天來賣出47盆。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局新任局長陳世煌本月20日上任，各界慶賀的83盆蘭花排在局長室走道，陳世煌靈機一動，隔天把83盆蘭花捐給彰化家扶中心義賣，連日來掀起企業家、民代、仕紳認購熱潮，家扶中心今天（26日）統計，6天來共義賣47盆蘭花，其中伸港在地的獻麒紡織公司霸氣買12盆；總計所得近7萬元，持續熱購中。全部所得將用來幫助受扶助的家庭。

    彰化縣警局訓練科長林世明擔任交通隊長時，曾在上任當天將45盆各界祝賀的蘭花轉贈給彰化家扶中心義賣，義賣所得全數作為弱勢家庭扶助基金；現任新北市警局長方仰寧當年就任台南市警局長時，也曾參考林世明的方式，將75盆蘭花全數捐贈家扶義賣。陳世煌這次將83盆蘭花捐贈義賣，傳為佳話。

    彰化家扶統計，陳世煌上任6天來掀起各界踴躍認購，其中員林春喬食品愛心3盆、黑公雞餐廳3盆、家扶輔導主委辜福榮2盆，另外還有來自花壇的柯先生伉儷2盆、地方仕紳黃雍筆3盆、彰化家扶前主委紀淑玲與縣議員賴清美都認購1盆，更有獻麒紡織公司一口氣認購12盆；總計目前共認購47盆，歡迎大家共襄盛舉。

    彰化家扶中心主任王震光說，相當感謝陳世煌的愛心響應，也希望各界能共襄盛舉，一起來幫助弱勢的家扶兒。

    獻麒紡織公司一口氣認購12盆蘭花。（家扶提供）

    獻麒紡織公司一口氣認購12盆蘭花。（家扶提供）

    彰化縣議員賴清美（左）與特助曾煥燁（右）認購1盆蘭花。（賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美（左）與特助曾煥燁（右）認購1盆蘭花。（賴清美提供）

    地方仕紳與民眾踴躍認購。（家扶提供）

    地方仕紳與民眾踴躍認購。（家扶提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播