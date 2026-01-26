為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    醫療專車站點不明、動態難掌握 新北議員促優化三芝、石門就醫交通

    2026/01/26 15:57 記者羅國嘉／新北報導
    為改善長者就醫的交通便利性，三芝區公所長期規劃有F135、F137作為醫療專車，石門區公所今年也有F161加入服務，但民眾反映回程停靠站點不明、公車動態難以掌握等問題仍待改善。（記者羅國嘉攝）

    為改善長者就醫的交通便利性，三芝區公所長期規劃有F135、F137作為醫療專車，石門區公所今年也有F161加入服務，但民眾反映回程停靠站點不明、公車動態難以掌握等問題仍待改善。新北市議員鄭宇恩今（26）日召集交通局等單位協調，盼針對醫療專車回程站點不明、公車動態資訊不穩等長期問題進行檢討，避免長輩出現「等不到車、找不到站」的困擾。

    鄭宇恩指出，目前三芝區公所規劃F135、F137路線，平日及週六上午固定行駛；石門區公所今年也新增F161路線，提供居民往返淡水馬偕與關渡醫院服務。雖然隨著石門醫療專車加入，已分擔部分三芝路線需求，但F137長期未顯示車輛動態，民眾難以判斷是否誤點或已駛離；加上部分醫院返程候車區易受工程或院方引導影響，長者甚至無法確認是否在正確地點候車，問題亟待改善。

    鄭宇恩說，會中決議，由交通局會同三芝、石門區公所及新巴士業者，針對關渡醫院、新光醫院等尚未設置固定站點的院區，尋找合適空間規劃明確候車區，供乘客與司機共同遵循；同時實地檢視GPS訊號、司機操作流程等問題，透過設備優化、教育訓練與稽核機制，強化公車動態資訊穩定度。

    鄭宇恩表示，石門區公所已初步同意醫療專車調整行經三芝國中，在優先服務石門居民的同時，也兼顧三芝居民需求；另將評估於淡水馬偕院內設置太陽能智慧站牌，提供更清楚的候車資訊。她強調，醫療專車是偏鄉長者最重要的交通命脈，站點標示與動態資訊都必須以長者使用情境為優先，後續將持續追蹤改善進度，確保三芝、石門長輩就醫往返更加安心、有保障。

    新北市議員鄭宇恩今（26）日召集交通局等單位協調，盼針對醫療專車回程站點不明、公車動態資訊不穩等長期問題進行檢討，避免長輩出現「等不到車、找不到站」的困擾。（記者羅國嘉攝）

