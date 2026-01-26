味覺糖聯名護手霜包裝相似遭誤食 官方急發公告籲檢查「這3處」

日本知名味覺糖近日推出護手霜，因包裝與原糖果包裝相似，遭台人吞下肚，官方籲檢查3處勿食標示。（圖翻攝自「粧美堂株式會社」官網）

日本人氣零食「UHA味覺糖」與知名藥妝「粧美堂株式會社」聯名推出護手霜，但因外觀與原味覺糖包裝相似，有台人在日本旅遊時誤食，相關影片在網路上掀起討論。針對此風波，粧美堂官網26日發布公告，將在包裝上加強警語，提醒買家「請勿食用」。

該款「酷露露保濕護手霜」，是由粧美堂與UHA味覺糖共同聯名開發，自2025年11月20日起，在日本各大通路販售。但因為護手霜和零食包裝十分相似，先前就有台灣網紅在日本旅遊時，沒有注意到包裝上標示的「護手霜」字樣，而不小心吃下肚，影片一出，也隨即引起台人關注和討論。

對此，「粧美堂株式會社」26日也發布緊急聲明，表示為了防止消費者再次誤食，已在商品正面、背面印上「不可食用」的警語，同時也在瓶蓋上貼上「請勿食用」標示貼紙。

官方也呼籲，家中若有幼童，應特別注意存放的位置，若真的不小心誤食產品，建議立即漱口並用清水吐出；若感到身體狀況有異或仍有不安感，則應盡速前往醫療機構就醫。

雖然官方強調包裝是特別標示「不可食用」，但普遍台人仍認為，包裝過於相似，加上語言問題，仍會不小心買錯誤食用，網友表示「這個包裝真的會讓人想吃欸」、「前兩天也吃了一包，還想說為什麼那麼難吃」、「這包裝真的是果凍食品風格……誤食也正常」。

不過也有網友認為，「它的客群8成是日本人，包裝上面有很大的片假名標示護手霜，另外日本超商的商品放置位置都有分類，零食跟日用品應該在完全不同貨架，拿日用品貨架上的商品當作食物真的就是蠢而已」。

