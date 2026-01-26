為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中榮代刀疑雲效應？ 台中百年醫院遭爆手術室禁帶手機

    2026/01/26 15:49 記者黃旭磊／台中報導
    台中榮總（圖）神經外科涉違規讓廠商進手術室，引發多家醫院重視手術室內部管理。（記者黃旭磊攝）

    台中榮總（圖）神經外科涉違規讓廠商進手術室，引發多家醫院重視手術室內部管理。（記者黃旭磊攝）

    台中榮總3名神經外科醫師，涉違規讓廠商進手術室，有2名醫師遭院方懲處免兼主管職引發關注，醫護人員爆料「台中三民路上的百年醫院」，醫院高層下令手術室同仁進刀房須繳交手機，對此，衛生福利部臺中醫院（台中醫院）強調，醫護人員進入手術房的手機管理規範，除了保護病人隱私、避免手機細菌交叉感染、也預防電子干擾儀器影響治療。

    台中榮總、衛生局及台中地檢署持續調查中榮手術室事件，臉書社團「靠北護理師」有貼文指出，「百年醫院高層下令手術室同仁進刀房須繳交手機」，質疑院方不約束外科醫師，只針對護理同仁是在防範什麼？對此，台中榮總並未回應手機議題，位於三民路的台中醫院強調，財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會（醫策會）有規定，院方開刀房也訂定醫護人員規範，至於衛福部「門診隱私維護規範」，更嚴格規範「病房及開刀房照相及錄影，都需經過醫病雙方同意」。

    台中醫院強調，醫護人員進入手術房手機管理規範，除了保護病人隱私、避免手機細菌交叉感染、也預防電子干擾儀器影響治療，攜手機進手術房必須遵守規範，近期並無特殊改變。

    中山醫學大學附設醫院強調，醫療系統、通訊系統在手機上運作良好，手機是必要工具，手機是允許進入開刀房，院內所有同仁遵守病人安全及病人隱私規定。

    烏日林新醫院表示，院方一向重視手術室管理與病人隱私及醫療安全，目前依據醫院規範，均為主治醫師上刀，且手術室內更換衣服後不方便攜帶手機入內，至於是否禁止攜帶手機進入開刀房，已納入內部研議事項，後續配合政府政策，並將提報手術管理委員會討論，滾動調整管理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播