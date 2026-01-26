中榮代刀疑雲效應？ 台中百年醫院遭爆手術室禁帶手機

台中榮總（圖）神經外科涉違規讓廠商進手術室，引發多家醫院重視手術室內部管理。（記者黃旭磊攝）

台中榮總3名神經外科醫師，涉違規讓廠商進手術室，有2名醫師遭院方懲處免兼主管職引發關注，醫護人員爆料「台中三民路上的百年醫院」，醫院高層下令手術室同仁進刀房須繳交手機，對此，衛生福利部臺中醫院（台中醫院）強調，醫護人員進入手術房的手機管理規範，除了保護病人隱私、避免手機細菌交叉感染、也預防電子干擾儀器影響治療。

台中榮總、衛生局及台中地檢署持續調查中榮手術室事件，臉書社團「靠北護理師」有貼文指出，「百年醫院高層下令手術室同仁進刀房須繳交手機」，質疑院方不約束外科醫師，只針對護理同仁是在防範什麼？對此，台中榮總並未回應手機議題，位於三民路的台中醫院強調，財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會（醫策會）有規定，院方開刀房也訂定醫護人員規範，至於衛福部「門診隱私維護規範」，更嚴格規範「病房及開刀房照相及錄影，都需經過醫病雙方同意」。

台中醫院強調，醫護人員進入手術房手機管理規範，除了保護病人隱私、避免手機細菌交叉感染、也預防電子干擾儀器影響治療，攜手機進手術房必須遵守規範，近期並無特殊改變。

中山醫學大學附設醫院強調，醫療系統、通訊系統在手機上運作良好，手機是必要工具，手機是允許進入開刀房，院內所有同仁遵守病人安全及病人隱私規定。

烏日林新醫院表示，院方一向重視手術室管理與病人隱私及醫療安全，目前依據醫院規範，均為主治醫師上刀，且手術室內更換衣服後不方便攜帶手機入內，至於是否禁止攜帶手機進入開刀房，已納入內部研議事項，後續配合政府政策，並將提報手術管理委員會討論，滾動調整管理。

