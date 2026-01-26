春節國道北返車流集中初三、初四 國5北向初五達高峰

春節連假國道高乘載管制。（圖由高公局提供）

春節9天連假將至，高速公路局預估北返車流將集中在初三至初四，是平日1.6倍。而國道5號北向交通量初五估達高峰。高公局提醒用路人，國道1號、國道3號北向初三、初四實施高乘載管制，國道5號北向初二至初五實施高乘載管制，請用路人依標誌指示行駛。

高公局預判，初三至初四北向車流多，北向交通量將達72至78百萬延車公里，約為平日1.6倍；國道5號北向交通量初二至初五較高，並於初五達到高峰。為有效分散車流，國道1號、國道3號北向初三、初四實施高乘載管制，國道5號北向高乘載管制則於初二至初五實施，請用路人依標誌指示行駛。

今年春節連假國道實施高乘載管制路段與時段：國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道北向入口，2月19日至20日（初三至初四），每日下午1至6時；國5蘇澳至頭城各交流道北向入口，2月18日至21日（初二至初五），每日下午1至6時。

交流道附近重要路口與匝道入口前，設有標誌提醒用路人。重要路口的高乘載預告標誌，以綠底白字標示管制路線及方向，紅底白字標示管制車種及人數，並以白底黑字附牌標示管制日期與時段；匝道入口的標誌，因須作為執法依據，採用紅底白字的文字型禁制性告示牌。

