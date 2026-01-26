基市府春聯亮相 「馬來迎吉」取「要來贏錢」諧音

基隆市府今天將市府2026農曆春節春聯送至各區公所；圖由左至右依序為3位市府副發言人林廷翰、鍾明、吳禹辰展示春聯「馬來迎吉」。（圖為基隆市政府提供）

為迎接丙午馬年到來，基隆市政府發表馬年春聯「馬來迎吉」及馬年限定一元紅包；基隆市政府綜合發展處處長陳瑋表示，市府特別設計這份兼具傳統年節意象，以及創新思維的新年開運小物，祈願民眾在新的一年財運亨通、萬事大吉。

陳瑋指出，今年的春聯設計別具巧思，首度將國語、台語的諧音趣味融入祝福中。「馬來迎吉」不僅在字面上祝福民眾福運盈滿、吉星高照，若以台語讀音，更蘊含了「要來贏錢」的富足寓意。她強調，希望大家在迎接馬年到來，都能做好萬全的準備，在各行各業中掌握先機、諸事皆順，每天都能收穫實質的豐饒與進益。

基隆市政府副發言人林廷翰說，今年紅包除了有可愛的小馬陪伴大家喜迎新年，封面標語「2026 Horse發生」更別出心裁地取自「好事發生」的諧音，且紅包封面特別設計為可拆卸式，拆卸後即可轉化為創意杯墊，讓這份祝福能融入市民的日常生活，充分結合了生活美學與實用性。

市府副發言人鍾明指補充，今年的新春紅包也承載了溫暖的人文關懷，市府首度與本市「安樂小作所」庇護工場展開合作，紅包上象徵財氣的一元硬幣，皆由身心障礙朋友們親手逐一黏貼完成，展現基隆共融與有愛的精神。

市府於今天將春聯配送至各區公所，並委請里鄰長協助派發至各家戶，民眾亦可直接前往里辦公處領取。

基隆市府今天公布2026一元紅包「2026 Horse發生」討吉利。（圖為基隆市政府提供）

