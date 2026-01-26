為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基市府春聯亮相 「馬來迎吉」取「要來贏錢」諧音

    2026/01/26 15:38 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市府今天將市府2026農曆春節春聯送至各區公所；圖由左至右依序為3位市府副發言人林廷翰、鍾明、吳禹辰展示春聯「馬來迎吉」。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市府今天將市府2026農曆春節春聯送至各區公所；圖由左至右依序為3位市府副發言人林廷翰、鍾明、吳禹辰展示春聯「馬來迎吉」。（圖為基隆市政府提供）

    為迎接丙午馬年到來，基隆市政府發表馬年春聯「馬來迎吉」及馬年限定一元紅包；基隆市政府綜合發展處處長陳瑋表示，市府特別設計這份兼具傳統年節意象，以及創新思維的新年開運小物，祈願民眾在新的一年財運亨通、萬事大吉。

    陳瑋指出，今年的春聯設計別具巧思，首度將國語、台語的諧音趣味融入祝福中。「馬來迎吉」不僅在字面上祝福民眾福運盈滿、吉星高照，若以台語讀音，更蘊含了「要來贏錢」的富足寓意。她強調，希望大家在迎接馬年到來，都能做好萬全的準備，在各行各業中掌握先機、諸事皆順，每天都能收穫實質的豐饒與進益。

    基隆市政府副發言人林廷翰說，今年紅包除了有可愛的小馬陪伴大家喜迎新年，封面標語「2026 Horse發生」更別出心裁地取自「好事發生」的諧音，且紅包封面特別設計為可拆卸式，拆卸後即可轉化為創意杯墊，讓這份祝福能融入市民的日常生活，充分結合了生活美學與實用性。

    市府副發言人鍾明指補充，今年的新春紅包也承載了溫暖的人文關懷，市府首度與本市「安樂小作所」庇護工場展開合作，紅包上象徵財氣的一元硬幣，皆由身心障礙朋友們親手逐一黏貼完成，展現基隆共融與有愛的精神。

    市府於今天將春聯配送至各區公所，並委請里鄰長協助派發至各家戶，民眾亦可直接前往里辦公處領取。

    基隆市府今天公布2026一元紅包「2026 Horse發生」討吉利。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市府今天公布2026一元紅包「2026 Horse發生」討吉利。（圖為基隆市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播