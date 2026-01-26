南投在地物產入菜 縣府推廣10家餐廳特色年菜

南投縣政府26日舉辦2026特色年菜推廣會，10家餐廳推出特色年菜。（記者張協昇攝）

春節即將到來，南投縣政府今（26日）舉辦2026特色年菜推廣會，攜手10家餐廳以在地物產為主要食材入菜，推出台式、日式、港式及客家等各式風味特色年菜料理，年菜組合價只要8、9000元至1萬2888元不等，也能單項選購，邀請民眾踴躍訂購，在春節與家人團圓期間共享南投美味。

推廣會上，南投縣烹飪商業同業公會也宣布將烹煮6道菜色的公益愛心年菜共50套，透過南投濁水溪線及烏溪線縣兩處食物銀行，贈送弱勢民眾。

請繼續往下閱讀...

南投縣副縣長王瑞德表示，南投是觀光大縣，且物產豐饒，因應年節返鄉遊子及春節期間遊客眾多，縣府與南投縣烹飪商業同業公會合作，集結涵碧樓大飯店、饗富國際有限公司、小春餐飲集團、牛相觸庭園餐廳、南島婚宴會館、客香御餐坊、家味香客家廚房、字村珍饌會館、台一生態休閒農場、明園餐廳，以南投在地物產入菜，推出各式特色年菜料理，方便民眾春節與家人共享美味料理，也推廣南投豐富的農特產，預計年菜販售量將突破5萬套。

此外，縣府也嚴選赤腳精靈、日月潭東峰紅茶莊園、本草自然生技有限公司、烏牛欄手作巧克力等4間伴手禮業者推出春節伴手禮，讓民眾能以新春優惠價購入，相關購買資訊可上業者官網查詢。

南投特色年菜推廣會，涵碧樓酒店餐廳廚師到場推薦。（記者張協昇攝）

南投特色年菜推廣會，由於今年是馬年，業者特別將雞肉料理擺盤成馬造型，增添年菜特色。（記者張協昇攝）

南投縣政府26日舉辦2026特色年菜推廣會，預計年菜販售量將突破5萬套。（記者張協昇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法