    首頁 > 生活

    春遊月津港燈節 到鹽水吃美食送提燈

    2026/01/26 15:41 記者王涵平／台南報導
    2026月津港燈節2月7日登場，燈區的鹽水觀光美食城推出「金馬迎春遊燈節、吃美食、提燈籠」活動。（記者王涵平攝）

    2026月津港燈節2月7日登場，燈區的鹽水觀光美食城推出「金馬迎春遊燈節、吃美食、提燈籠」活動，品嚐在地美食，消費即可獲得限量發送的馬年造型小提燈，有吃又有拿。

    南市經發局副局長蕭富仁表示，月津港燈節每年吸引大批觀光人潮，鹽水觀光美食城距離月津港水岸燈區步行僅需3分鐘，燈節期間特別延長營業時間，從早到晚不間斷供應各式美食，南市市場處攜手美食城自治會共同規劃，將於2月7日、2月21日、3月1日及3月8日限量發送「馬年造型小提燈」，象徵「龍馬精神、馬到成功」的好彩頭，活動期間只要在美食城消費，即可免費兌領，數量有限，送完為止；此外，也結合「台南購物節」活動，遊客只要在美食城攤商處掃描QR-Code完成登錄參加抽獎，還能獲得驚喜好禮。

    市場處代理處長林士群表示，美食城裡面多數攤販自舊址點心城時期即已深耕在地，傳承數十年甚至百年。特別推薦傳承三代的周碗粿，嚴選夾心肉、香菇及現磨在來米，堅持每日手工製作，吃起來有醇厚的米香及彈性；玖香煙燻滷貨則以新鮮食材搭配每日現熬的獨門滷汁，結合古早煙燻工藝，層層鎖住迷人香氣；麒杬茶坊依循季節選用新鮮水果研發多款特色飲品，選擇多元，兼顧美味與養生。

    2026月津港燈節2月7日登場，燈區的鹽水觀光美食城推出吃美食、提燈籠活動。（記者王涵平攝）

    美食城裡面多數攤販自舊址點心城時期即已深耕在地，傳承數十年甚至百年。（圖由南市經發局提供）

