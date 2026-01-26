花蓮馬太鞍溪堰塞湖14勇士 與天賭命清淤30天終於回家過年

來自嘉義與花蓮的工程勇士，在隨時可能崩塌的深山峽谷中，順利把馬太鞍溪堰塞湖降挖到安全水位。（林保署花蓮分署提供）

「只要你有需要，我義無反顧！」一句承諾，讓14名來自嘉義與花蓮的工程勇士，在隨時可能崩塌的深山峽谷中，度過了驚心動魄的30天。花蓮光復鄉馬太鞍溪去年因風災形成巨大的堰塞湖，威脅下游部落安全，林業及自然保育署花蓮分署委託工程團隊上山清淤。這群勇士忍受攝氏5度低溫、燒漂流木取暖，機具被埋，甚至一度因便道中斷受困，終於在今（26）日由空勤直升機載送下山，順利趕在農曆年前回家團圓。

去年9月「樺加沙颱風」重創花蓮，馬太鞍溪上游邊坡大崩塌，土石堵塞河道形成蓄水量達27.9萬立方公尺的堰塞湖，宛如一顆不定時炸彈懸在光復鄉民頭頂。為了拆彈，林業保育署花蓮分署委託工程業者黃國寶組隊，帶著怪手等重機具挺進災區。歷經一個多月的工作，今天工程團隊搭乘直升機下山，家人看到勇士平安歸來都給予熱烈的擁抱。

「最困難的就是要通過落差300公尺的泥流區與大壩。」負責人黃國寶也跟著團隊在山上，他今天回憶這一個多月的艱辛，語氣中仍難掩激動。他說，當初招募怪手司機時，許多人一看到現場惡劣的環境，高達200公尺的垂直峭壁、隨時滾落的土石，嚇得當場「不做了」，出發當天就少了3名司機。

但在這群留下來的勇士中，花蓮萬榮鄉明利村的司機「安廷」挺身而出。黃國寶感動地說，安廷擔任先鋒部隊，駕駛怪手在溪谷中幾乎沒有路的情況下開闢便道，面對比怪手還重的30噸巨石，他憑藉高超技術與膽識將其移開，一公尺、一公尺地向前推進；另一位勇士「陳陳」則在輪替時遭落石砸破車窗，被玻璃劃傷仍堅持崗位。還有負責警戒的部落青年，在寒風中緊盯上方落石，守護夥伴的性命。

山上的日子苦不堪言，黃國寶形容，入夜後氣溫驟降至5度以下，大家只能撿拾漂流木生火取暖，睡在簡易帳篷裡。「晚上根本睡不著，因為隨時都聽得到落石滾下來的聲音。」為了不讓家人擔心，這群鐵漢在斷斷續續的衛星電話訊號中，總是用讓家人放心的訊息跟聲音報平安：「山上很好，不冷，很安全。」卻把恐懼與寒冷吞進肚子裡。

這場與大自然的搏鬥並非蠻力對抗，而是充滿智慧。團隊利用反覆攔水、放水的技術，利用水流沖刷帶走土石，成功把堰塞湖水位降至見底，蓄水量從近28萬立方公尺降至2.6萬立方公尺，移除了超過150萬立方土石，完成階段性任務，暫時解除下游危機。黃國寶說，真的要感謝林保署、花蓮分署、季連成將軍、縣長徐榛蔚等各界鼎力支持。

然而，回家的路卻比上山更難。因山區大雨導致下山便道再度崩塌中斷，這次行動有四台怪手遭大量土石掩埋報銷，還有5台怪手與運補車被迫留在山上，糧食也耗盡。林保署花蓮分署請求內政部空勤總隊支援，今早直升機飛抵溪谷，把這14名飽經風霜、疲憊不堪的勇士接回平地。

分署長黃群策今早親自帶著蘋果到光復大農大富迎接，象徵「平平安安」。黃國寶感性的說：「真的很感恩，終於可以回嘉義過年了。」強調「生命是上天給我們的，真的很危險，說不怕人都是騙人的」，這群無名英雄用30天的與世隔絕，換來了光復鄉暫時的平安，留下的重機具仍靜靜停在堰塞湖畔，等待下一次的危機來臨能立即派上用場。

