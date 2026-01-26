為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    九華山地藏庵發放冬令慰問金 助嘉義弱勢家庭過好年

    2026/01/26 15:27 記者蔡宗勳／嘉義報導
    九華山地藏庵捐冬令慰問金給嘉義弱勢家庭，由縣長翁章梁代表接受。（記者蔡宗勳攝）

    九華山地藏庵捐冬令慰問金給嘉義弱勢家庭，由縣長翁章梁代表接受。（記者蔡宗勳攝）

    九華山地藏庵長期關心嘉義弱勢族群，每年在春節前發放冬令慰問金及白米代金，累計捐贈嘉義縣已達1億3247萬9100元，九華山地藏庵董事長蔡爾健今率董監事至嘉義縣政府捐贈830萬7600元冬令慰問金，每戶可獲4600元。另捐100萬給嘉義縣百工利他修繕協會，肯定去年協助修繕弱勢家庭風災戶。

    九華山地藏庵妥善運用社會大眾愛心，以實際救濟金幫助清寒家庭，自2004年起協助嘉義縣辦理低收入戶冬令救助，迄今累計捐贈嘉義縣冬令慰問金暨白米代金共1億3247萬9100元，今年度冬令慰問金由各鄉鎮市公所人員出席點收，將在農曆年前轉發給嘉義縣1806戶低收入戶，每戶4600元。

    縣長翁章梁指出，現在社會福利制度逐漸完善，加上有許多社會團體集結善心人士資源，由眾人一起照顧弱勢族群，讓社會往正面方向前進。九華山地藏庵行善多年，弘揚地藏王菩薩的智慧與慈悲，到目前為止已經捐給嘉義縣政府1億3000多萬元，也感謝百工利他修繕協會在去年颱風來襲後，四處幫助有清寒家庭修建屋頂，要代表嘉義人致上感謝。

    蔡爾健說，今年共捐贈930多萬元，透過嘉義縣政府協助幫助民眾過個好年，只要這個社會有需要，接下來也會持續捐款幫助大家。

    九華山地藏庵捐冬令慰問金給嘉義弱勢家庭。（記者蔡宗勳攝）

    九華山地藏庵捐冬令慰問金給嘉義弱勢家庭。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣各鄉鎮市公所代表領取弱勢家庭冬令慰問金。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣各鄉鎮市公所代表領取弱勢家庭冬令慰問金。（記者蔡宗勳攝）

