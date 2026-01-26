苗縣2國立高職獲8金手獎18優勝 湖農彭浩閔奪車床職種全國第一

苗栗縣國立苗栗農工及大湖農工學生，參加全國技藝競賽，共獲8金手獎18優勝，苗栗縣長鍾東錦（前左6）接見表揚，大讚是苗栗之光。（記者張勳騰攝）

國立苗栗農工及大湖農工學生，在全國技藝競賽中，分別獲得榮獲6面金手獎及14項優勝及2面金手獎及4項優勝，其中大湖農工機械科學生徐皓閔為農家子弟，在車床職種力克各校選手，奪得全國第一名殊榮。縣長鍾東錦今（26）日接見表揚，肯定26位選手展現專業實力，締造佳績，為自己、學校及苗栗爭光。

114年度全國高中學生技藝競賽匯聚全國各校優秀選手同場競技，競賽內容涵蓋多元職類，參賽學生須在高度專業與限時條件下完成指定實作項目，全面考驗其技術熟練度、臨場應變能力與心理素質，能夠在競爭激烈的賽事中獲獎，實屬不易，苗栗農工共有20位學生獲獎、大湖農工有6位學生獲獎。

請繼續往下閱讀...

大湖農工校長劉于菱指出，湖農屬偏鄉高職，榮獲車床職種金手獎第一名的徐浩閔，是來自卓蘭中學國中部畢業學生，一進入湖農機械科後就立志要當選手參賽，高二即四處參賽培養實力，此次比賽前練習到晚上9點，更利用假日努力勤練，負責老師們也傾囊相授，這次挑戰金手獎，異軍突起，擊敗眾多頂尖高職學生，奪得車床職種金手獎全國第一名，務農的父親徐旭譚也陪同參賽，見到孩子站上舞台上的榮耀時刻。

鍾東錦於接見時肯定兩校選手在全國競賽中持續締造佳績，展現個人努力與專業實力，並表示，學得一技之長，對學生未來升學、就業與職涯發展均具有正向助益。期許選手們繼續加油，為未來美好的人生努力奮鬥，回到苗栗貢獻一己之力，讓苗栗在全國技職教育舞台上持續發光發熱。

國立大湖農工學生徐皓閔（右3）為卓蘭鎮農家子弟，在車床職種，力克各校選手，奪得全國第一名殊榮，縣長鍾東錦（左2）接見表揚。（記者張勳騰攝）

國立苗栗農工20名學生，在全國技藝競賽中，分別獲得榮獲6面金手獎及14項優勝殊榮。（記者張勳騰攝）

屬偏鄉高職的國立大湖農工6名學生，在全國技藝競賽中，奪得2面金手獎及4項優勝殊榮。（記者張勳騰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法