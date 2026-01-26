特殊學生安置澎湖引發民怨 副議長藍凱元發聲抱不平

外縣市特殊學生安置澎湖，就近在學校就讀，未考慮教育能量。（記者劉禹慶攝）

針對外縣市特殊學生強制安置澎湖，卻未妥善進行評估，受害的不只是澎湖學子與家長，也失去讓特殊學生透過教育矯正，改善不當行為的美意。澎湖縣副議長藍凱元發聲，針對現行體制不公，要求自中央至地方研擬出妥善解決方法，不是一紙行政命令，造成大家的傷害。

藍凱元近期接獲多位家長反映，外縣市特殊學生被強制安置至澎湖縣安置機構，並就讀鄰近國中，卻未充分評估學校量能、師資與安全風險，讓澎湖縣孩子與第一線教師承受極大壓力。根據了解，澎湖縣政府社會處接獲中央安置命令，直接送澎湖安置機構，卻未考慮澎湖教育能量，就近送學校就讀，導致安置學生在課堂上翻桌鬧事，影響澎湖子弟受教權。

藍凱元嚴正質疑，在做出安置決策前，是否真正傾聽澎湖學校與家長的聲音？澎湖孩子的受教權與安全，是否被同等看待？尊重特殊教育不等於把風險轉嫁給地方。澎湖資源有限，制度不能只談安置，卻忽略配套與責任。

安置單位缺乏就學評估，進行強制安置，學校端何其無奈！對現有孩子及安置孩子的教育 造成傷害極大！主管安置單位及社福單位應正視面對教育安全問題，不應該由學校端承受。因此藍凱元要求相關單位立即檢討跨縣市強制安置制度，在保障特殊學生的同時，也請還給澎湖孩子與家長一個安心的學習環境。

澎湖縣副議長藍凱元（中）呼籲外縣市特殊學生安置澎湖，要有完善配套措施。（藍凱元提供）

