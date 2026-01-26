錯過點燈別沮喪 鹿港天后宮補財庫法會人氣旺

鹿港天后宮財運亨通斗200盞「秒殺」額滿。（圖由天后宮提供）

太搶手！彰化縣鹿港天后宮2026年財運亨通斗限量僅198盞，每盞要價8800元仍吸引大批民眾排隊，甫一推出即在90分鐘內「秒殺」，闔家平安燈也在半個月內額滿；天后宮總幹事劉家汶表示，錯過點燈別沮喪，天后宮還有安太歲、點光明燈、文昌燈、安拜斗、祈良緣，常年讓民眾安奉；此外，正月初九天公生，初十有1場補運補財庫的法會，也深受信眾喜愛，歡迎報名參加。

劉家汶說，民間習俗1年當中有4個宜補財庫的時機，分別是天公生（農曆正月初九）玉皇大帝聖誕、上元（農曆正月十五日）上元天官賜福、中元（農曆七月十五日）地官大帝聖誕、下元（農曆十月十五日）下元水官解厄，玉皇大帝是統領天地的眾神，年初九正是祈求新年度平安順遂、補財強運的絕佳吉日。

天后宮推出的闔家平安斗共888斗每盞3800元，開放點燈15天搶點額滿，財運亨通斗共200斗每盞8800元，更是甫推出就當天秒殺點滿。

劉家汶指出，這2種燈沒點到的民眾不用灰心，天后宮農曆正月初十有1場補運補財庫的法會，每位信眾1800元，也是深受信眾喜愛。

鹿港天后宮將於正月初十舉辦補財庫法會，請道長祈請眾神賜福，吉時唸疏文誦經祈福、消災解厄。（圖由天后宮提供）

鹿港天后宮歷年補財庫法會現場擠爆信眾。（圖由天后宮提供）

