桃竹苗2月5場徵才釋出逾5000職缺 半導體月薪上看6.5萬

桃竹苗分署2月在桃園、新竹地區辦理5場徵才活動，歡迎有求職需求的民眾踴躍參與。（資料照，桃竹苗分署提供）

農曆新年將至，各大企業為填補人力缺口，紛紛祭出誘人職缺，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署搶先規畫，為求職者搭建求職、轉職舞台，2月將於桃竹苗地區辦理5場次徵才活動，集結超過百家優質企業，釋出逾5000個工作機會，職缺跨足半導體、製造業及餐飲服務業等領域，現場提供個別化就業服務，其中半導體職缺月薪上看6.5萬元。

首場活動2月5日將在新竹市東區區公所登場，以科技業為核心，邀請力晶積成、緯創資通及台亞半導體等頂尖大廠參與。其中，台亞半導體開出採購管理師職缺，月薪最高上看6.5萬元；2月7日在苗栗就業中心舉辦徵才活動，為兼顧不同族群求職者多樣化的工時需求，邀請全聯、星巴克、寵物公園等服務業，提供彈性的排班機會。另外，聯嘉光電、京元電子、台灣福吉米、信邦電子、達盛機械及鎧暘科技等製造業廠商也開出職缺，適逢歲末年終，苗栗場邀請書法大師現場揮毫，求職者只需填寫登記表即可領取春聯，現場參加面試還可拿精美小禮物。

請繼續往下閱讀...

桃園地區3場徵才活動，分別於2月6日桃園區陽明公園市民活動中心、2月10日中壢就業中心，以及2月25日桃園就業中心3樓登場，網羅鴻海精密、鴻佰科技、欣興電子、乾坤科技、王品餐飲、福容大飯店及微笑單車等30家指標性企業，提供近3000個優質職缺。

桃竹苗分署長賴家仁表示，桃園場次徵才，特別針對桃園及龜山區在地就業需求釋出職缺，強化產業與社區鏈結，協助居民達成就近就業，盼有效減輕民眾通勤壓力。活動現場設有「就業促進專區」，提供專業職涯諮詢及各項就業補助說明，緩解求職者的轉職壓力。

賴家仁提到，年前徵才不僅能補實企業人力，更是協助民眾在新的一年「站穩職涯起跑點」的關鍵契機，鼓勵有求職、轉職需求的民眾把握機會，透過實體面試展現優勢，找到理想的工作。更多活動詳情與職缺資訊，歡迎洽詢各地就業中心，或上「台灣就業通」網站查詢。

桃竹苗分署2月在桃園、新竹地區辦理5場徵才活動表格。（桃竹苗分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法