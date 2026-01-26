香港身心障學童遊台南 市府偕公益機構助圓夢

港台合作的「夢之旅」活動，圓滿達成任務。（記者吳俊鋒攝）

香港「夢天使義工團」帶領38位當地身心障礙學童搭飛機到台南，一圓出國旅行夢，市政府結合資源，全力協助，暢遊山、海線的知名景點，也品嚐美食，玩得相當開心，今天分享喜悅與感動，直說「明年還要再來」。

慈善之旅由夢天使義工團籌辦，為期3天，市政府、國泰航空，以及港台兩地的公益機構也全力相挺，連同家長、醫護團隊，還有隨行照顧人員等約170位，攜手讓受助孩童圓夢飛翔。

「夢之旅 2026」是為香港身心障礙學童所發起，此行參與的小朋友，包含肢體障礙、視覺障礙、聽力障礙、智能障礙等，他們滿心期待，能夠搭飛機出國遊玩，而勇敢展翅、自在成長的精神也令人感動。

今年也邀請到香港知名藝人周家怡、栢天男、黃傲㙋等擔任親善大使，與義工團一起照顧學童，讓小朋友在旅程中感受到真摯的關懷。

旅程中，精心設計系列的親子團體活動，有景點導覽、分享交流、工作坊、體驗等，讓孩子在增強信心，確認自我能力，從而啟發他們的夢想、願景，並與家人建立更深厚的關係。

「夢之旅 2026」進入第3天，先前已至七股、武聖夜市，還有頑皮世界、走馬瀨農場等地，今則到十鼓文創園區，全程都進行互動遊戲與深度體驗，感受到悠閒放鬆的氛圍，以及台南人的熱情，留下美好的回憶。

市府觀光旅遊局結合農場園區、旅宿等業者，熱忱接待，義工團今天在十鼓舉行分享活動，希望喚起大家對弱勢兒童的關懷，讓愛擴散1也感謝社會各界的無私付出。

夢天使義工團主席霍偉堯說，對於身心障礙家庭而言，坐飛機是個遙不可及的奢望，透過這趟旅程，讓他們的夢想實現，這是很大的鼓勵。

霍偉堯向市府觀旅局，以及台灣的企業、志工等致謝，讓夢天使的行程更加豐富，看到美麗的風景、吃到好吃的食物、住到舒適的環境，感受了最棒的人情味；他喊話「明年再來」，全場響起熱烈的掌聲。

觀旅局長林國華提到，天使圓夢要靠圓夢天使，感謝志工團隊、企業界、藝人的支持，希望對小朋友而言，台南行是蛻變成長的開始。

林國華表示，台南是適合旅遊、生活的城市，幫忙孩子們圓夢的無名英雄，一起凝聚出的正向力量，正是社會能持續進步的展現。

林國華也希望孩子們透過旅行，一圓過去無法實現的夢想，找到自信與勇氣，未來可以順利離開依附的地方，成為獨立個體。

林國華也代表市長黃偉哲致意，夢之旅明年再來台南，仍將全力協助，「語言不是隔閡、空間不是距離」，大家相挺，讓社會更美好、溫馨。

夢之旅活動今年邀請香港知名藝人參加。（記者吳俊鋒攝）

台南市政府觀光旅遊局全力協助香港夢天使義工團。（記者吳俊鋒攝）

夢之旅在十鼓舉辦分享、感恩會，場面溫馨。（記者吳俊鋒攝）

