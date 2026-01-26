立榮班機傳機械異常停飛 緊急簽轉他航輸運旅客

立榮班機傳出機械故障，滑出跑道又折返。（資料照）

澎湖機場今（26）日傳出立榮航空班機，在滑行跑道欲起飛之際，指示燈出現訊號異常，為了飛安考量起見，又將班機由跑道開回停機坪，並安排旅客下機，並簽轉華信航空協助載運旅客，同時立榮緊急調派專業人員，由台灣趕赴澎湖進行檢修。

根據了解，今日上午9時15分，表定由馬公飛往高雄的立榮班機，因訂位數客滿，報到率百分之百，滿載70名旅客，完成報到安檢手續登機後，班機由航廈緩緩進入跑道滑行之際，卻因儀表燈異常指示燈亮起，機長為了飛安考量，當下將滑出跑道的飛機，又折返開回航廈，並讓旅客陸續下機，回到內候機室等候。

由於早班飛機，多是澎湖人前往高雄就醫看診，或是前往高雄洽公等要務，因此候機室內氣氛相當低迷，但因飛安考量是最重要的元素，旅客臉上雖充滿無奈，但沒有過激的抗議音量與動作，加上立榮航空澎湖機場人員耐心安撫，並依照前往高雄緊急性，依序安排轉簽他航。

因澎湖近來空運緊張，一票難求，因此先安排部分乘客搭乘10時華信航空往高雄班機，另外則調派班機運輸旅客，讓立榮航空櫃檯頓時忙碌異常，希望辛苦有代價，能讓行程延誤旅客影響降至最低。至於傳出故障班機，則由台灣調度專業團隊抵澎檢查修復，一定要讓飛行過程保障安全無誤，才能放行。

立榮航班故障，讓澎湖機場上午班機調度忙碌異常。（記者劉禹慶攝）

