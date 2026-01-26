為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    立榮班機傳機械異常停飛 緊急簽轉他航輸運旅客

    2026/01/26 14:17 記者劉禹慶／澎湖報導
    立榮班機傳出機械故障，滑出跑道又折返。（資料照）

    立榮班機傳出機械故障，滑出跑道又折返。（資料照）

    澎湖機場今（26）日傳出立榮航空班機，在滑行跑道欲起飛之際，指示燈出現訊號異常，為了飛安考量起見，又將班機由跑道開回停機坪，並安排旅客下機，並簽轉華信航空協助載運旅客，同時立榮緊急調派專業人員，由台灣趕赴澎湖進行檢修。

    根據了解，今日上午9時15分，表定由馬公飛往高雄的立榮班機，因訂位數客滿，報到率百分之百，滿載70名旅客，完成報到安檢手續登機後，班機由航廈緩緩進入跑道滑行之際，卻因儀表燈異常指示燈亮起，機長為了飛安考量，當下將滑出跑道的飛機，又折返開回航廈，並讓旅客陸續下機，回到內候機室等候。

    由於早班飛機，多是澎湖人前往高雄就醫看診，或是前往高雄洽公等要務，因此候機室內氣氛相當低迷，但因飛安考量是最重要的元素，旅客臉上雖充滿無奈，但沒有過激的抗議音量與動作，加上立榮航空澎湖機場人員耐心安撫，並依照前往高雄緊急性，依序安排轉簽他航。

    因澎湖近來空運緊張，一票難求，因此先安排部分乘客搭乘10時華信航空往高雄班機，另外則調派班機運輸旅客，讓立榮航空櫃檯頓時忙碌異常，希望辛苦有代價，能讓行程延誤旅客影響降至最低。至於傳出故障班機，則由台灣調度專業團隊抵澎檢查修復，一定要讓飛行過程保障安全無誤，才能放行。

    立榮航班故障，讓澎湖機場上午班機調度忙碌異常。（記者劉禹慶攝）

    立榮航班故障，讓澎湖機場上午班機調度忙碌異常。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播