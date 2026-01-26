屏縣第13屆兒少代表上任 將孩子心聲化為公共政策

屏東縣第13屆兒童及少年代表26日上任。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣第13任兒童及少年代表共14人於今（26）日上任，年齡層從國中至五專，族群更涵蓋閩南、客家、原住民及新住民，完整呈現全縣孩子在不同環境下的成長樣貌與生活經驗，屏縣府社會處長劉美淑頒授聘書，鼓勵代表們積極投身公共事務。

屏東縣2014年起便致力推動兒少公共參與培力，依循《兒童權利公約》（CRC）精神，每年透過公開徵選、書面審查及面試兩階段，並邀請委員會委員與上屆代表，共同評選出兒少代表，至今邁入第13屆。

屏東縣政府指出，從徵選與面試過程中發現，這屆代表在入選前不僅關心單一校園事件，而是將目光擴大到整體的教育資源與制度問題，這些觀察來自於日常生活的真實感受，也將成為縣府未來規劃培力課程的重要基礎。

此外，受居住環境影響，代表們觀察議題的角度也展現出明顯的在地差異，來自恆春半島、枋寮等南方或沿海地區的兒少，分享了長途通學、住校辛苦及學習資源相對匱乏的經驗；市區代表則大多從校園學習壓力出發，更關心心理支持與學生權益。

為了確保兒少的聲音能轉化為實質政策，今年也將從中選出2名代表進入縣府「兒少福利與權益委員會」參與政策研議，並由青少年中心持續提供議事規則、提案技巧與溝通實務等專業支持。縣府期待這群代表能透過不同背景的對話，逐步形塑反映屏東真實處境的觀點，讓兒少參與不再只是象徵，而是真正成為政府制定政策時的重要基礎。

屏東縣致力推動兒少公共參與培力，至今已邁入第13屆，累積深厚的參與實績。（圖由屏東縣政府提供）

